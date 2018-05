Taká hanba sa len tak nevidí: Csáková zažila v Teleráne poriadne trápne chvíle!

Keď Ilona Csáková (47) prijala pozvanie do markizáckeho Telerána, iste ani len netušila, akej hanby sa dočká. Žiaľ, stalo sa a diváci v piatok len šokovane krútili hlavou.

A že čo sa vlastne stalo? Známa česká speváčka prišla do Záhorskej Bystrice, aby sa so svojimi fanúšikmi podelila o novinky z jej života a zároveň sa pochválila spoluprácou s maestrom Karlom Gottom. Celý rozhovor prebiehal v pohodovej atmosfére, no odštartoval sa poriadne nešťastne.

Ilona (v červenom) sa prehnala, na rozhovor sa vybrala skôr. Foto: tv markíza

Jej pobyt v Markíze totiž ponačil nečakaný trapas. Aký? Umelkyňu v štúdiu privítala Adriana Poláková, ktorá ju uviedla týmito slovami: „Až z ďalekých Čiech k nám prichádza vzácny to hosť. Ilona Csáková. Dobré ráno," zahlásila moderátorka a Csáková to brala ako pozvanie a začala kráčať priamo k markizákom. Chyba!

„Nie, nie, nie, pokojne ste mohli pokračovať tade," stopla ju Poláková, ktorá Ilone ukázala, že má ísť preč. Keď totiž spomínala jej meno, nevolala ju na rozhovor, len divákom oznamovala, čo ich v nasledujúcich minútach čaká. Ešte pred interview s českou hviezdou boli totiž na programe ranné správy. A tak Ilona zmizla z obrazu a namiesto nej sa objavila na obrazovkách zvučka.

