TRPKÉ OSUDY NAŠICH HERECKÝCH VELIKÁNOV: Ivan Krivosudský si prešiel peklom: Samovražda syna, smrť ženy a rakovina!

Kedysi bol legendou. Hral v divadlách, filmoch či seriáloch. Napriek počiatočnej sláve, život herca Ivana Krivosudského († 83) sa skončil veľmi smutne. Odišiel do úplného zabudnutia...

Ivan Krivosudský bol od roku 1949 členom činohry Novej scény v Bratislave. Hral v desiatkach predstavení, presvedčivo stvárnil hlavné postavy v tragédiách či komédiách. Účinkoval vo filmoch Červené víno či Soľ nad zlato, ale aj v televíznych zábavných programoch. Pôsobil tiež ako dabingový herec. Časom však zatrpkol aj na divadlo. Po nepríjemnom konflikte s vtedajším riaditeľom Novej scény Ľubom Romanom na milovanú prácu úplne zanevrel. Hoci chcel neskôr ešte hrať, nepodarilo sa to, keďže sa dostavili rodinné a aj zdravotné problémy.

Krivosudský (uprostred) v divadelnom predstavení. Foto: TASR

Hrozivú diagnózu objavili lekári v hercovom tele v máji 2010. „Absolvoval som ožarovanie. Mám rakovinu pažeráka, tú mi vyliečili a teraz ju rehabilitujú,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ umelec v polovici novembra 2010. Podľa jeho slov nádor po rádioterapii úplne zmizol. V januári ho mala čakať ďalšia kontrola, no tú už, žiaľ, nestihol.

Ivan Krivosudský († 83) Foto: archív

Ťažkým okamihom v jeho živote bola autohavária v roku 2005. Na priechode pre chodcov vo Svätom Jure zrazil dôchodkyňu, ktorá po prevoze do nemocnice skonala. Herca táto okolnosť údajne veľmi sužovala a ťažko sa s ňou vyrovnával. O tri roky neskôr, v marci roku 2008, pochoval svojho syna Dušana († 50). Ten podľa medializovaných informácií vtedy neuniesol ťažké životné sklamanie a siahol si na život. Rok pred strašným činom sa presťahoval za svojou novou láskou do Prahy a zrejme to sa mu stalo osudným. Umelcov syn údajne nezvládol rozchod. Celá tragédia sa mala odohrať v pražskom byte. O pár týždňov na to Krivosudského prvá manželka Jaroslava prehrala boj s vážnou chorobou.

Ivo sa trápil sa aj pre svoje druhé manželstvo, v ktorom žil s Annou, ktorá bola od neho o 36 rokov mladšia. Z tohto zväzku mal syna Miška, ktorého po rozvode zverili Anninej sestre. Posledné roky svojho života tak strávil Krivosudský osamelý vo svojej chate pod Pezinskou Babou, no krátko pred smrťou už žil v penzióne pre seniorov v Cíferi. Ku sklonku života žil z malej penzie, ktorá mu ledva pokryla povinné výdavky. Ivan Krivosudský napokon zomrel 4. decembra 2010.

