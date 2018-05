TRAGÉDIE, KTORÉ NÁS ZASIAHLI! Slovenský herec nedokázal splácať dlhy a zbaviť sa závislostí: Hrôzostrašná samovražda v byte!

Herec Peter Mankovecký (†45) v máji v roku 2013 všetkých šokoval, keď si siahol na život. Zvolil si smrť obesením. Umelec bol vedúcim katedry herectva na Divadelnej fakulte VŠMU, no učil aj známych hercov ako napríklad Lukáša Latináka či Juraja Kemku. Zostala po ňom manželka a tri deti. Čo sa vlastne v osudný deň stalo?

Nielen umeleckú obec, ale aj širokú verejnosť v máji pred štyrmi rokmi zasiahla správa, že výborný herec, režisér a dramatik si vzal život. Čo predchádzalo hrôzostrašnému dňu?

Manky: Talentovaného umelca zrejme dohnali k zúfalému činu dlžoby. Foto: SITA

Niekoľko rokov Peter Mankovecký pôsobil ako vedúci Katedry herectva na Divadelnej fakulte VŠMU. Jeho žiakmi boli nielen Lukáš Latinák, Juraj Kemka, ale aj Vlado Kobielsky. Na VŠMU robil asistenta Emílii Vášáryovej a Martinovi Hubovi. S mnohými študentmi udržiaval priateľské vzťahy a tí ho pokladali za skvelého pedagóga.

Emília Vášáryová Foto: Tony Štefunko

Jeho sklon k popíjaniu však nebol v umeleckých a divadelných kruhoch žiadnym tajomstvom. Manky, ako ho volali priatelia, sa k nemu aj sám priznával. O hráčskej vášni sa však v kuloároch príliš nehovorilo. Mlčať sa prestalo až po jeho tragickej smrti. A aj keď mal herec dosť práce a mohlo by sa navonok zdať, že posledné, čo ho môže trápiť, sú finančné suchoty, náklady na jeho životný štýl rozhodne nedokázali pokryť jeho výdavky na bujarý život. Možno aj preto si začal požičiavať . „Požičal si a tie peniaze už nedokázal našetriť, jednoducho nevládal splácať,“priznal vtedy jeden zo zdrojov.

Herec Peter Šimun bol Mankoveckého veľmi dobrý priateľ. Foto: EMIL VAŠKO

Podľa zverejnených informácií o Petrovi Mankoveckom ho v byte našla jeho partnerka spolu s hercom Petrom Šimunom. To, čo v ňom však uvideli, ich na dlhú dobu úplne položilo.

Umelca od tohto hrozného činu nezastavilo ani pomyslenie na jeho manželku a deti. S druhou partnerkou mal dvoch malých synčekov. Jeho mama a Mankyho exmanželka herečka Eva Mankovecká sa ani niekoľko dní po jeho hroznom čine nedokázali spamätať, čo sa vlastne stalo. „Napriek tomu, že sa so mnou rozviedol, nikdy som ho neprestala milovať,“povedala v slzách Eva. „Je to príliš kruté, no chcem ochrániť najmä syna Adamka,“ dodala potichučky. Herec jednoducho nedokázal prekonať, to čo to trápilo, a preto sa rozhodol svoj život predčasne ukončiť. „Telo 45-ročného muža bolo nájdené v nedeľu popoludní bez známok života v jednom z bytov na Trnavskej ulici. Privolaný lekár na mieste konštatoval smrť a cudzie zavinenie predbežne vylúčil. Presné príčiny určia až výsledky nariadenej pitvy,” povedala vtedy hovorkyňa KR PZ v Bratislave Petra Hrášková. Posledná rozlúčka s Petrom Mankoveckým sa konala 10. mája. 2013 v Novej budove SND.

