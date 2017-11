TRAGÉDIE, KTORÉ NÁS ZASIAHLI Český herec Vlastimil Brodský spáchal samovraždu, všetko však mohlo byť ináč! Tajomstvo listu, z ktorého mrazí!

Vlastimil Brodský († 81) navždy odišiel z tohto sveta už pred 15 rokmi. Napriek tomu sa dodnes takmer nevie, že deň predtým napísal list hereckej kolegyni a kamarátke Stelle Zázvorkovej († 83), v ktorom mnohé svoje úmysly naznačoval. Herečka si preto ešte dlho vyčítala, že ho možno mohla ešte zachrániť.

Hereckú legendu kamaráti prezývali "Bróďa." Český herec celý svoj život trpel depresiami, hoci sa to snažil maskovať suchým čiernym humorom.

Vlastimila Brodského trápili ťažké depresie. Foto: archív

Svoje problémy nezvládol a vzal si život. "Celý život hovoril o smrti, ale bál sa hlavne umierania," povedala jeho blízka priateľka Stella Zázvorková († 83). Na sklonku života prekonal mŕtvicu, jeho psychický stav sa zhoršil pri pobyte v nemocnici, keď ho preložili na psychiatriu na uzavreté oddelenie. Strávil tam dva dni a možno práve vtedy dospel ku konečnému rozhodnutiu.

List na rozlúčku adresoval práve Zázvorkovej. Tá hneď nepochopila, čo sa s Vlastimilom deje, aj keď jej bolo divné, keď jej 14. apríla 2002 neprišiel popriať k osemdesiatinám ani do Divadla ABC, ani do reštaurácie U Rotta. Dokonca jej nebral ani telefón. Za päť dní sa jej za to Brodský ospravedlňoval v liste.

Chalupa Vlastimila Brodského, kde si vzal život. Foto: blesk.cz

"Tak nejako sa ospravedlňoval, že nebolo v jeho moci ísť do veľkej spoločnosti. Aby som sa za to na neho nehnevala a aby som ho pochopila,"vysvetľovala Stella. "Bolo to zvláštne písanie, dala som si to dokopy až potom," dodala. Pravý význam listu pochopila až na druhý deň dopoludnia, teda 20. apríla 2002, keď sa dozvedela, že Brodský sa na svojej milovanej chalupe v Slunečnej v okrese Česká Lípa zastrelil.

Vlastimil Brodský bol dva razy ženatý. Z prvého manželstva s Bíbou Křepelkovou mal syna Mareka, ktorý je hudobník, výtvarník, publicista a herec. Jeho druhá manželka, herečka Jana Brejchová, mu porodila dcéru Terezu, ktorá je herečkou.