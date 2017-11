Spisovateľka, herečka, moderátorka a podnikateľka Kristína Farkašová (35) je popri svojej práci mamou na plný úväzok. To obnáša aj starostlivosť o domácnosť. Popri tomto všetkom známa ryšavka bojuje s istou úchylkou.

TOTO ste o Kristíne Farkašovej doteraz netušili: Z jej úchylky padnete na zadok! No, mnohí jej ju budete závidieť!

Kristína Farkašová má úchylku. Nie neľakajte sa, našťastie nejde o nič vážneho. Nie je to nič, čo by sa malo liečiť, akurát jej ju môžu všetci len závidieť. Je totiž až príšerne poriadkumilovná, čo znamená, že neznesie, keď niečo nemá doma upratané, či umyté. Dokonca musí denne púšťať aj práčku. A niekedy nie iba raz. Fuu, Kristína, kedy to všetko popri dvoch malých deťoch stíhaš?

Kristína Farkašová sa netají tým, že prehnane každý deň upratuje a všetko doma leští. Foto: TV JOJ

"Musím mať stále upratané. Denne umývam dlážky, vysávam aj dvakrát denne, handričkou stále utieram kuchynskú linku aj stôl a ešte mám takú vec, ktorú stále striekam všade. Periem napríklad každý deň," prezradila pre jojkársky Top Star Farkašová. "Ale niekedy periem aj tú istú práčku 5-krát denne, lebo ju zabudnem vyvesiť," smeje sa Kristína. "Upratovačku nemám. Mala som jednu spoločnú s Angelinou Jolie, keď už hovoríš o celebritách, ale už ju nepoužívam, lebo mi kazila radosť, vieš," reagovala vtipne známa herečka a moderátorka.