TOTO snáď nemôže myslieť vážne: Dara to už s náhodným ukazovaním bradaviek preháňa!

Dara Rolins (45) má síce už dávno po štyridsiatke, no pýši sa telom, aké by jej mohla závidieť aj hociktorá dvadsiatka. A speváčka si to zrejme veľmi dobre uvedomuje, pretože ho často a rada vystavuje na obdiv. Neraz sa dokonca stane, že jej vykukne aj bradavka. Ako napríklad teraz!

Keďže Rolins žije sociálnymi sieťami, jej fanúšikovia sú pravidelne informovaní o tom, čo robí a kde sa práve nachádza. Dokonca aj to, že sa rozišli s Rytmusom, sa ich priaznivci dozvedeli vďaka internetu. Samozrejme, prím hrajú najmä fotografie, ktorých Dara zverejňuje skutočne požehnane.

A hoci sa na jednej z najnovších zamýšľa nad počasím, do očí bijú najmä jej bradavky. Tie sú totiž v takom pozore, že by nimi pokojne mohla niekomu aj takpovediac vypichnúť oko. „Zatiaľ to tam hore vyzerá dosť dobre, čo poviete? Užívajte,"dopísala k záberu, na ktorom má zaklonenú hlavu, široký úsmev a vidieť, že je priam „nebezpečne vzrušená". Všimli si to aj jej fanúšikovia, ktorí konštatovali, že „aj tam dole to vyzerá dobre."

Dara sa poriadne vyprsila aj na nedávnych Miskách. Foto: EMIL VAŠKO

O jej bradavkách sa v minulosti popísalo už mnoho. Pravidelne ich totiž otŕča, či už na svojom profile alebo v spoločnosti. Pred rokmi dokonca české médiá špekulovali o tom, že či ich má vôbec pravé, keďže jej stoja aj keď sa nachádza vo vyhriatej miestnosti, a nedala si ich plasticky vylepšiť.

A aj samotná Dara sa na túto tému vyjadrovala. Vraj je v tom nevinne. „Moje BRADAVKY sú z tých... „výraznejších”. Priznám sa, úplne nič moc sa s tým nedá robiť. Presvitajú AJ cez koženú bundu :)). Vážne. Existuje NIEKOĽKO mojich fotiek, kde vám jednoducho „udrú” do očí:). A to mám vo veľa prípadoch PREKÁZATEĽNE podprsenku! Jej obrys, ramienka sa rysujú pod tielkom a nevidia to len tí, čo to vidieť nechcú. No čo s tým narobím???:) S ňou alebo bez nej - SÚ TAM, moje BRADAVKY,"napísala na svojom profile pred dvoma rokmi.

