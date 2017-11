Veľký trapas. Týmito slovami najlepšie možno vystihnúť výkon, ktorý dnes doobeda predviedol na televíznych obrazovkách moderátor Viktor Vincze (26).

TOTO Vincze nezvládol! Trapas v povolebnom štúdiu: Na to, čo predviedol, rozhodne hrdý nebude!

Moderátor Viktor Vincze je v ostatnej dobe medzi moderátormi považovaný za veľkú hviezdu budúcnosti. Svojím včerajším výkonom počas moderovania povolebného štúdia však tieto slová príliš nepotvrdil. Vôbec sa tak nepodobal na profesionála, ako ho poznáme z moderovania večerných Televíznych novín.

Viktor Vincze by sa mal čo-to priučiť od svojej manželky a skúsenejšej moderátorky Adely. Foto: Emil Vaško

Hoci sa očakávalo, že odmoderovanie relácie po voľbách do VÚC bude pre Viktora hračkou, nestalo sa. Jeho výkon bol o triedu horší v porovnaní so skúsenejším Michalom Kovačičom. Počas svojho výkonu sa viackrát zakoktal, nevládal s dychom a rozprával tak rýchlo, že mu miestami nebolo ani poriadne rozumieť. Ostáva dúfať, že sa z týchto chýb Viktor poučí a do budúcna na nich zapracuje. Držíme palce.