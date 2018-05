TOTO v Teleráne ešte nebolo: Jakubec a Božanka nesklamali! Vrhla sa na neho a aha, čo nasledovalo!

Keď Martin Jakubec (34) a Božanka (65) pred pár hodinami zavítali do Telerána, všetci so zatajeným dychom sledovali, ako sa k sebe budú správať. Napriek veľkému vekovému rozdielu ich predsa čaká svadba! A dočkali sa, v závere rozhovoru prišlo na rad aj bozkávanie!

Hoci je o Jakubcovi známe, že je veľký šoumen a azda v ničom, čo sa týka zábavy nemá zábrany, tentokrát bol veľmi zdržanlivý. Priam až decentný. A aj o tom, čo má s Božankou, rozprával veľmi taktne. „Máme krásny 6-ročný, medziľudský, kolegiálny vzťah, ktorý prepukol do rozkvetu jarných kvetov,"básnil Martin, ktorý napriek pekným slovám venovaným jeho vyvolenej, sa zo začiatku k nej akosi nemal. Budúci novomanželia síce sedeli vedľa seba a zabávali sa, no nepôsobili tak, ako keby to medzi nimi iskrilo. Dokonca sa ani nedržali za ruky, prípadne občas nepohladili.

Ani sa nedržali za ruky. Foto: tv markíza

A až keď sa už blížil záver relácie a dvojica sa pomaly chystala domov, moderátorka ich prekvapila nečakanou výzvou. „Môžem vás poprosiť o jednu veľkú predmanželskú pusu?" zahlásila Adriana Poláková a Jakubec sa začal úsmevne brániť. „Ale toto, to nechcite tu," reagoval Martin a ostatní ľudia v štúdiu začali typicky buchať o poháre, čím dali jasne najavo, že sa dožadujú spomínaného bozku.

Nakoniec sa ho aj dočkali. No až po tom, ako si to takto „vydupali". Spevák sa vyhecoval tlieskaním, s Božankou sa vášnivo pobozkali a nezostalo to bez následkov. Speváčka sa na neho tak vrhla, že mu až odtlačila na tvári rúž. Nastávajúca nevesta ho teda v živom vysielaní musela začať utierať. A ako to vyzerali v praxi? Pozrite si zábery!







