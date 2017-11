Syn Janka Kronera prehovoril: Trpká pravda o otcovom návrate na televízne obrazovky!

Syn herca Janka Kronera (61) Jakub Kroner (30) sa stáva čoraz pevnejšou súčasťou filmovej tvorby na Slovensku. Najnovšie sa stal režisérom hneď dvoch pripravovaných seriálov, ktoré odvysiela televízia Markíza. V rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ okrem iného prezradil aj to, kedy sa na obrazovke opäť objaví aj jeho otec.

Meno Kroner je v našich končinách už roky úzko späté so slovenským filmom. A týka sa to aj najmladšej generácie, ktorá nosí toto priezvisko, konkrétne syna obľúbeného herca Janka Kronera Jakuba. Vo svojom mladom veku má na konte pomerne dosť úspešných projektov. Najnovšie sa mu podarilo získať miesto v televízii Markíza, pre ktorú režíroval hneď dva pripravované seriály.

„Sú to seriály Kuchyňa a Milenky. Pristupujem k tomu rovnako ako k mojim filmom. Základom je dobrý scenár. Obidva seriály mali zaujímavé predlohy, aj preto som do toho išiel. Milenky sú dramatický seriál a Kuchyňa sitkom, ktorý sme sa snažili posunúť do exteriérov a bude to vyzerať zaujímavo,“ prezradil nám Jakub. Na filmovú kariéru bol predurčený už odmalička, pretože jeho mama je známa producentka a otec populárny herec.

Jakub Kroner verí, že sa otcovi zdravotne polepší. Foto: Emil Vaško

Radí sa s rodičmi o svojej práci? „Už som dostatočne skúsený. Jasné, že sa niekedy spýtam na ich názor, s mamou dokonca robím aj na spomínaných dvoch projektoch, tak-že nejaké rady sú, ale nejako ich ani nepotrebujem, keďže každý máme úplne iné povolanie. V každom prípade mi obaja hovoria, že som už trochu dospel,“ dodal sympatický režisér, ktorý do svojho prvého filmu Bratislavafilm kedysi obsadil aj svojho otca Janka Kronera, ktorý momentálne bojuje s psychickými problémami.

Zaujímalo nás, kedy tohto miláčika divákov opäť uvidíme na obrazovke. „Otec sa v dohľadnom čase na obraze určite neobjaví. A či vôbec? Dúfam, že raz ho ešte uvidíme. Všetci si to želáme,“ prezradil Jakub, ale viac sa k jeho momentálnemu stavu nechcel vyjadrovať. „Sme často v kontakte, ale nechcem rozoberať jeho stav,“ uzavrel.