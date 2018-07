Švidraňová postupne vychádza s pravdou von: Poviem vám, kde som spoznala otca môjho syna!

Herečka a speváčka Barbora Švidraňová (30) je od mája hrdou mamičkou. Spolu s jej priateľom, talianskym hudobníkom Francescom, sa im narodil synček Gabriel. Ryšavka teraz priznala, ako sa vlastne spolu zoznámili.

Barbora sa momentálne naplno venuje svojmu rozkošnému dvojmesačnému chlapčekovi, no v nedávnej reportáži prezradila, ako sa spoznala so zahraničným otcom svojho dieťaťa.

„Zoznámili sme sa v Bratislave a bolo to také zvláštne. Spoznali sme sa v práci. Moderovala som jednu akciu, kde oni hrali. Stretli sme sa na schodoch a bolo to celkom romantické. Prebehla iskra, povedal mi čau bella a bolo vybavené. Nešlo mu to však tak ľahko, nedala som sa,“ prezradila spokojná Barbora v markizáckom Reflexe, ktorá sa z rušnej Bratislavy presťahovala do rodného mesta Žiliny.

Barbora s priateľom Francescom. Foto: archív

