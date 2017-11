Súťažiaci z Take me out doslova odrovnal sexi krásky: Z jeho pikantného tajomstva všetky ženy onemeli!

Napriek tomu, že sexi krásky zo šou televízie JOJ Take me out pôsobia pomerne odolne, predsa len sa našiel niekto, kto ich doslova odrovnal. Podarilo sa mu to pomerne zvláštnym spôsobom - nechce mať vlastné deti. A už ani nemôže.

Šelmičky ostali po odvážnych slovách zaskočené. Foto: tv joj

Autor: tm