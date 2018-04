HLASUJTE za Miss kastingov SuperStar! Ktorá kočka ohúrila najkrajšou tváričkou a sexi telom?

Prvotné výberové kolá sú uzatvorené. Počas šiestich častí mali diváci šancu vidieť nielen horšie či lepšie spevácke vystúpenia, ale aj krásky, ktoré mužské osadenstvo poroty často privádzali do úzkych. My vám prinášame tie najkrajšie tváričky, ktoré to do šou prišli skúsiť. Ktorá z nich sa bude môcť tešiť aspoň z titulu kráľovná kastingov SuperStar?

Denisa Foto: Jan Kroupa

