V SuperStar už pôjde poriadne do tuhého: Počas finálových kôl to bude nekompromisné! A vy môžete byť pri tom!

V markizáckej speváckej šou SuperStar už pôjde poriadne do tuhého.

Nedávne 2. semifinále prinieslo desať zaujímavých vystúpení dievčat, z ktorých päť postúpilo do finále. Baby tak doplnili desiatku tých najlepších. Už túto nedeľu však pôjde v 1. finálovom kole do tuhého!

Desať najlepších spevákov, ktorí prešli kastingom, semifinále a z neho sa prebojovali až do finále, sa o pár dní veru riadne zapotí. Bola to dlhá cesta, na ktorej konci vzišla finálová desiatka SuperStar. Súťažiaci však naďalej na sebe makajú a už túto nedeľu sa predstavia v ďalšom prenose, ktorý bude prvým finálovým kolom.

Tých bude dokopy päť vrátane veľkého superfinále, do ktorého postúpia traja najlepší speváci. O osude finalistov rozhodnú diváci na základe sms hlasov. Úlohou poroty bude už len hodnotiť spev po každom ich vystúpení. Na konci prenosu vždy vypadnú dvaja s najmenej diváckymi hlasmi.

V markizáckej speváckej šou SuperStar už pôjde poriadne do tuhého. Foto: tv markíza

Súťaž o lístky na SuperStar!

Jeden výherca získa 2 lístky na 1. finálový prenos, ktorý bude už túto nedeľu v Prahe. Stačí správne odpovedať na otázku: Ako sa volá finalistka s ružovými vlasmi? Správnu odpoveď posielajte na [email protected] POZOR! Výhra nezahŕňa ubytovanie ani cestu do Prahy! Súťaž trvá do štvrtka 10. mája do 18.00 hod.

