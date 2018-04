Stratený exmarkizák Ján Dubnička: Otvorene o svojej minulosti! Čo ho dnes živí?

Kedysi patril Ján Dubnička (41) k vychyteným markizáckym moderátorom. Mnohí diváci si ho určite dodnes pamätajú z relácií ako Teleráno, Cestoviny či Doma s Markízou. Dnes je to už osem rokov, odkedy z obrazoviek zmizol úplne. Čo ho dnes živí a ako to bolo s jeho minulosťou?

Dubničku si diváci pamätajú najmä z Markízy. V Záhorskej Bystrici totiž moderoval hneď niekoľko obľúbených relácií. Pred rokmi sa však zo sveta slovenského šoubiznisu nadobro vytratil. Prišiel o prácu aj o prestíž a padol na úplné dno.

„Prišlo nové vedenie, ktoré sa rozhodolo zrušiť reláciu Doma s Markízou, ktorú som dovtedy moderoval. Ponúkli mi návrat do Telerána, nemal som chuť vrátiť sa tam, kde som začínal a chcel som sa posunúť ďalej. Preto som ponuku odmietol. Vnímal som to jednoducho ako krok späť. Bolo to pre mňa ťažké obdobie z toho hľadiska, že človek bol naučený na nejaký štandard a na to, že keď vás ľudia poznajú, tak mnohé veci idú zrazu lepšie. Nazval by som to, že som z virtuálneho sveta prešiel do reálneho a vtedy som padol na tvrdú zem a pocítil som tú realitu. To je celé,“ objasnil situáciu exmoderátor.

Miluje svoju prácu a do médií by sa vrátil len ak by mu to dávalo zmysel. Foto: tv markíza

Hovorilo sa však aj o tom, že po odchode z médií podľahol alkoholu a ocitol sa v depresiách. Tieto tvrdenia však rázne odmieta. „Napísalo sa toho veľa aj o tom, že som mal problémy s alkoholom, ale tak to nebolo. Nikdy som nič také nepovedal a ani som alkoholu nikdy nepodľahol,“povedal Dubnička.

Od médií je na míle vzdialený

„Už pomaly desiaty rok sa venujem vzdelávaniu a rozvoju ľudí v troch oblastiach. Prvou je koučovanie, čiže individuálny rozvoj osobnosti, druhej oblasti, ktorej sa venujem, je budovanie a rozvoj výkonných tímov a tretia je mentálny tréning športovcov. V tomto som sa absolútne našiel, dáva mi zmysel to, čo robím a napĺňa ma to,“ vysvetlil nám exmoderátor.