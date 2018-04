Speváčka Maja Velšicová poriadne šokuje: Pozrite, kde sa objavila iba pár dní po infarkte!

Energická Mária Velšicová (81) skončila pred necelými dvoma týždňami v nemocnici. Dôvodom bolo, že sa jej náhle zhoršil zdravotný stav a dostala infarkt. Speváčka je už späť vo forme, a preto neváhala a svoju pravidelnú tolkšou nezrušila a postavila sa na pódium.

Napriek tomu, že Maja Velšicová sa ešte zotavuje z infarktu, jej stav jej to dovolil, aby si opäť zaspievala pred publikom, ktoré tak zbožňuje. Išlo o jej vlastnú, jedenapolhodinovú šou s názvom Talkshow s Majou, na ktorej privítala i hostí. Všetko sa to však konalo pod dohľadom odborného lekára.

„Bola to moja pravidelná tolkšou. Musím však povedať, že tam bol aj pán profesor Fischer, ktorý dával pozor, aby sa nič nestalo. Myslela som si, že kto v takom teple a o tretej poobede príde, no a bolo to natrieskané. Povedala som Vilkovi (prof. Fischer, pozn. red.), že jednoducho tam musím ísť, že bezo mňa to nemôže byť. On mi potom povedal, chápem, že to bez teba nemohlo byť. A videl aj to, ako to na mňa pôsobilo, ako taký zázračný elixír. V úvode sme spievali zamilované duetá, prišla aj Jadranka, Otto Weiter. Veľmi sa to všetkým páčilo,“prezradila nám Velšicová, ktorá je šťastná, že takéto niečo absolvovala pár dní po vážnych zdravotných ťažkostiach.







Maja Velšicová po infarkte v nemocnici apríl 2017 Foto: ANTON STEFUNKO

