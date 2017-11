Šou Take me out naberá na obrátkach: Nežné rande sa zmenilo na hroznú drámu!

Šou Take me out je každou svojou časťou zaujímavejšia a šokujúcejšia. Potvrdili to i súťažiaci David a Barunka, ktorí sa spoločne vydali na romantické rande.

Nečakaný záver v Take me out. Romantické rande sa zmenilo na drámu Foto: tv joj

Šou Take me out naberá na obrátkach: Nežné rande sa zmenilo na hroznú drámu!

Autor: tm