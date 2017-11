Šokujúce slová plejboja Koptíka: Keď toto myslí skutočne vážne, Gregorová môže začať opäť žiť!

Dlhé týždne plnil Ondřej Koptík (34) titulky časopisov vďaka svojim hysterickým výlevom a útokom na svoju expartnerku Hanu Gregorovú (65). Dnes to však vyzerá, že je všetkému koniec.

Tvrdí to aspoň samotný plejboj prostredníctvom svojho Facebooku. Zverejnil na ňom veľavravný status. „Aj keď som dosiahol všetko, po čom som túžil od začiatku celého rozchodového cirkusu, tak po tom všetkom, čo som musel pre to spraviť, môžem dnes povedať, že prehrávame obaja. Ja som prehral svoju životnú lásku,“ prejavil svoju ľútosť Ondřej. Uvidíme, ako dlho mu to vydrží.

Párik so rozišiel pre Koptíkove problémy s drogami. Foto: Facebook M. M.

