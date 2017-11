Šokujúce priznanie Viktora Vinczeho! Túto prácu odmieta robiť: Dôvodom sú peniaze!

Viktor Vincze patrí medzi našich najobľúbenejších moderátorov. Ako je však známe, pôvodne vyštudoval právo.

Je jedno, či vám je Viktor Vincze sympatický alebo nie, každý musí uznať, že mu momentálne, ako sa hovorí, ide karta. Patrí medzi našich najúspešnejších moderátorov a prácu pred televíznou kamerou si doslova užíva. Možno ste však nevedeli, že Viktor pôvodne vyštudoval právo. Napriek tomu, že má vedomosti nielen z práva a politiky, venovať sa práci právnika zrejme nemá v pláne.

Viktor Vincze priznal, že práci právnika sa momentálne venovať nehodlá. Foto: instagram.com/adelabanasova.fun

"Veľmi by som sa tomu chcel venovať, ale nie je na to časový priestor. Ak by som to chcel robiť seriózne, musel by som sa tomu venovať každý jeden deň, čo by ma tiež bavilo, ale aj ďalšou nevýhodou je fakt, že koncipientská prax trvá 5 rokov a mnohí moji spolužiaci, ktorí ešte aj dnes robia koncipientov, robia skôr len takých asistentov v advokátskych kanceláriách za málo peňazí, takže je to náročné," prezradil nám Víktor v rozhovore. Zdá sa teda, že je správnym človekom na správnom mieste a nič meniť v jeho prípade netreba.