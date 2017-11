Šokujúce priznanie Ewy Farnej, ktoré vás dostane: Skutočná PRAVDA o jej veľkom zadku a bokoch!

Česká speváčka Ewa Farna sa preslávila nielen svojím dokonalým hlasom, ale aj postavou typu krv a mlieko. V najnovšom rozhovore prezradila, čo si o rôznych posmeškoch týkajúcich sa jej postavy myslí.

Ewa Farna si na rôzne posmešky na svoju postavu už zrejme zvykla. Odpoveďou na kritické slová bola nedávno aj pieseň Mám boky jako skříň.„Nejako sa celú dobu učím s tým pracovať. Bulvár nie je nič príjemné, no na druhej strane robím, čo ma baví a robím to pre ľudí. Niečím sa to musí vyrovnať a chápem, že médiá sú súčasťou tejto práce. Čím iným má speváčka odpovedať, než pesničkou?“ priznala Ewa v rozhovore pre portál televízie Joj.

Ewa Farna sa za svoje telo nehanbí. To potvrdila aj novou skladbou Mám boky jako skříň. Foto: tv joj

Ešte prekvapivejšia bola jej odpoveď na otázku, či je so svojou postavou spokojná. „Keby som nebola, tak s tým niečo urobím. Aj keby som bola chudá, budú písať o mojom zovňajšku. Písali by o tom, čo mám na sebe, za koľko som to kúpila, či nie som moc chudá alebo som nepribrala. Každý má v médiách nálepku. Niekto je alkoholik, niekto workoholik. Ja mám tú, že mám boky a to je, myslím, že zlaté,“ dodala na záver.