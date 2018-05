Rakovina prsníka je hrozbou každej ženy. Táto choroba postihuje čoraz viac žien a jedinou možnosťou, ako túto zákernú chorobu možno poraziť, je pravidelná prevencia a včasná diagnostika. No kým doteraz si mnoho z nás myslelo, že tento strašiak môže postihnúť len ženy v staršom veku, primár prsníkového oddelenia prišiel so šokujúcimi štatistikami!

Presne 16. júna sa usktuoční jubilejný 10. ročník AVON Pochodu za zdravé prsia, ktorý sa aj tento rok bude konať v areáli Bratislavskéo hradu. Aj preto sa včera k tomuto ušľachtilému podujatiu konala tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnili dlhoročné tváre, noví ambasádori, ale aj primár Mamologického oddelenia Onkologického ústavu nemocnice sv. Alžbety v Bratislave, Doc. MUDr. Vladimír Bella, PHd. a odborný garant projektu AVON. A práve on všetkým prítomným svojimi štatistikami takmer vyrazil dych.

Primár Mamologického oddelenia Onkologického ústavu nemocnice sv. Alžbety v Bratislave, Doc. MUDr. Vladimír Bella, PHd. Foto: zdraveprsia.sk

Kým doteraz mnoho mladých žien žilo v predstave, že na preventívne prehliadky ku gynekológovi im stačí ísť až okolo 30-ky či nebodaj aj v neskoršom veku, pretože rakovina prsníka sa ich v tak mladom veku netýka, mali by rozhodne zbystriť pozornosť. ,,Nedávno som počula o prípade, keď 41 ročnej žene diagnostikovali rakovinu prsníka. Všetky sme sa poriadne vystrašili, že tak mladá žena!" začala s touto témou moderátorka tlačovky Kvetka Horváthová, na čo ju hneď stopol pán primár Bella. ,,Rakovina nehľadí na vek. Minulý rok sme sa stretli s prípadom, že 20 ročnému dievčaťu sme diagnostikovali rakovinu prsníka a minulý rok v Čechách sa dokonca stretli s prípadom, keď malo rakovinu prsníka len 15-ročné dievča! Aj preto pravidelne o tomto probléme prednášame na vysokých školách, aby boli študentky ostražité," šokoval pán primár s tým, že na preventívne prehliadky chodí na Slovensku veľmi malé percento žien. ,,Mnoho žien sa prehliadok bojí. Ale trvá to iba desať minút a práve tieto minúty vám môžu zachrániť celý život," zapojila sa do debaty neskôr aj tvár Avon Pochodu Soňa Skoncová.

Tlačovka spoločnosti AVON k pripravovanému AVON pochodu na podporu liečby rakoviny prsníka usporiadaná v Bratislave. Na snímke Michal Sabo, Kveta Horváthová, Maroš Kramár, Soňa Skoncová, Ada Straková, Roman Juraško a Beáta Dubasová. Foto: EMIL VAŠKO

Anketa Chodíte na preventívne prehliadky ku gynekológovi? Áno a pravidelne! 89%

Chodím, ale nie pravidelne. 7%

Nie, bojím sa toho. 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

