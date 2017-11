Šokujúca pravda o lekárovi zo Siedmeho neba: Všetko na obrazovkách iba hral!

Príbeh bezdomovca, bývalého lekára Ľubomíra Laurinca (60) z relácie V siedmom nebi, dojal pred pár mesiacmi celý národ. Pomocnú ruku mu podal nielen moderátor Vilo Rozboril (50), ale aj jeho tím, ktorý mu našiel bývanie, prácu, zázemie. Pred misiou v Afrike dokonca istý čas žil u jedného manželského páru. A práve oni prezradili, aká je jeho skutočná tvár!

Kedysi bol veľaváženým lekárom, ktorý liečil aj exprezidenta Rudolfa Schustera. Stačil skrat, útok na otca a skončil v base. Keď sa z nej dostal, z doktora bol odrazu bezdomovec. Všimli si ho však dve dievčatá, ktoré napísali do relácie V siedmom nebi. A Vilo Rozboril mu za krátky čas zmenil život.

Začlenil ho späť do života, profesor Krčméry ho vyslal na misiu do Afriky, kde opäť pracoval ako lekár, a pomocnú ruku mu podal aj manželský pár, ktorý spolupracuje s Vilovou reláciou. Nedávno sme však bývalého lekára stretli na ulici, kde sa motal zanedbaný v teplákoch a kroksách.

Rozboril sa snažil Ľubomírovi Laurincovi všemožne pomôcť. Foto: tv joj

Skontaktovali sme sa s Vilom, ktorý ani nevedel, že je už doma z misie. Viac informácií nám však neposkytol. Tie nám povedal až spomínaný manželský pár, u ktorého Ľubomír po relácii býval...

„Veľmi ťažko sa mi o ňom hovorí. Ten človek všetko vo svojom živote pokazil. Už u nás nebýva, odišiel okolo 6. júla bývať do podnájmu a potom to s ním začalo ísť dolu vodou. V kontakte nie sme, vôbec netuším, ako to s ním ďalej pokračuje. Odkedy sa vrátil z Rwandy, začal slušný alkoholový maratón,“ prezradila nám pani Mária, ktorá mu nezištne pomáhala. Tomu je však koniec.

Pánovi Laurincovi sa snažili pomôcť viacerí ľudia. Foto: tv joj

„Príliš nás všetkých sklamal, tak ako aj trištvrte Slovenska. Za všetko zlé, čo sa mu v živote stalo, si môže on sám. U nás má už, žiaľ, dvere zavreté. Nie je taký, ako vystupoval v televízii. Pije, je agresívny, zbili ho už aj v meste, skákal do ľudí. Ja som telefonovala s jeho psychologičkou, exmanželkou, som v kontakte s jeho dcérou. Ten charizmatický doktor z relácie bol len na obrazovke, podstata je úplne iná. Nepriznáva si, že potrebuje akútne abstinovať. My sme mu zbierali peniaze, obliekli ho, všetko sme mu zastrešovali, čo potreboval, mal mobil, my sme to robili nezištne, ale on si to vôbec nevážil. Keď začal na nás agresívne a vulgárne útočiť, tak si hovorím, za čo? Keď bol v Rwande, telefonovali sme spolu, snažila som sa ho držať nad vodou. Zbytočne fabuloval, je to s ním zle,“ dodala na záver pani Mária.