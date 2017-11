Šok! Felix Slováček bojuje s infekčnou chorobou! Napriek ochoreniu takto riskuje!

Nepríjemné chvíle sú späť. Týkajú sa známeho saxofonistu Felixa Slováčka (74), ktorého opäť trápi bolestivé a nákazlivé ochorenie. Ani to mu však nezabránilo vyjsť si do spoločnosti so svojou partnerkou Luciou Gelemovou (34).

Felix Slováček Foto: Archív

Autor: tam