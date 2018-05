Sodoma Gomora, velebnosti! Marek Majeský na doteraz najdrsnejších záberoch: Tvrdý sex ako z PO*NA!

Hoci doteraz nebol seriál Milenky skúpy na dosť pikantné scénky, dnes večer uvidia diváci najdrnsejšie sexuálne zábery. O tie sa postará náruživá Gabriela Marcinková a Marek Majeský, obľúbený aj vďaka postave farára v Hornej Dolnej. Toto však bude mať od kostolného poriadku veľmi ďaleko.

Herečka Gabika Marcinková síce zo začiatku pôsobila v Milenkách ako vzorná a milujúca manželka, no opak bol pravdou. V prvej sérii sa zaplietla s kolegom Mariánom Mitašom, s ktorým otehotnela. Toto pošmyknutie jej seriálový manžel Alexander Bárta ako-tak odpustil, no náruživá seriálová Zuzana byť dlho verná nedokázala. Najnovšie si začala románik s boháčom, ktorý rieši rozvod s manželkou. A ním nie je nikto iný ako sympatický Marek Majeský.

Marcinková a Majeský v Milenkách. Foto: TV Markíza



Kým doteraz diváci videli iba malé úseky z ich sexuálnych radovánok, v dnešnej časti poriadne pritvrdia. Keď sa totiž Marcinková vráti z romance domov k manželovi, vymyslí si, že sa musela dlhšie zdržať v práci. V tom momente sa dej vráti do hotelovej izby, kde sa ešte pred malou chvíľou oddávala vášni s Majeským. A nepôjde o žiadnu decentnú scénku. Marcinková bude v polohe odzadu a spolu si užijú poriadne drsný sex.







,,Neznášam to. Je to daň za to, že chcem robiť túto prácu. Sama to obdivujem na tých hercoch, že to vedia zahrať. Ja sa totiž neobliekam ani výstredne a nikdy som ani nechcela pôsobiť extravagantne a odhaľovať sa viac, ako treba. Vo mne je niečo také, že chcem byť čo najnenápadnejšia, a tak sú tieto scény pre mňa vždy výzva,“ reagovala na sexuálne scénky Marcinková. A Majeský? ,,Keďže som absolvent VŠMU odbor herectvo ku všetkým hereckým scénam sa snažím pristupovať profesionálne." Ich náruživý sex uvidíte už dnes večer na Markíze v seriáli Milenky.