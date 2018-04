Na toto výročie tak skoro nezabudne. 10. rokov svadby musela Veronika Žilková (56) osláviť sama. Jej manžel, minister zahraničných vecí Martin Stropnický (61) totiž musel zostať v nemocnici, kam ho dohnali opakované problémy s krčnou chrbticou.

Žilková o smutnom výročí prehovorila na premiére svojho syna Vincenta Navrátila, ktorý so svojím študentským predstavením "Souborné dílo Williama Shakespeara" v 120 minutách „hosťoval“ v legendárnom pražskom Činohernom klube, kde už 35 rokov vystupuje i herečka. „19. apríla sme oslávili 10. výročie od svadby, ale poznáme sa 35 rokov. Osláviť sme to nemohli, pretože bol v nemocnici, ale poslal mi obrovskú kyticu,“ prezradila českému Blesku Žilková, ktorá bola rovnako nadšená zo syna i z manželovho gesta.

Veronika Žilková Foto: PROFIMEDIA.SK

A prečo ju tak kytica od manžela veľmi potešila? „On mi nedáva kytice. Za tých 10 rokov mi snáď dal jednu, ktorú ešte k tomu niekde predtým dostal on sám ako herec. A táto bola krásna a veľká. Poslal mi ju, lebo sme na to výročie mali letieť do Ríma, kde se vyzdvihovali ostatky kardinála Berana. Tešila som sa na to, ale namiesto toho zostal v nemocnici. Tak tá kytica bola ako náplasť,“ vysvetlila pre spomínaný portál Žilková.

Stropnický má problémy s chrbticou už dlhodobo. „V nemocnici zostal, aby neurobil to, čo robia všetci herci, ktorí hrajú aj s vysokými horúčkama. V divadle sa hovorí, že ospravedlňuje iba smrť. Tak sa na odporúčanie lekárov venuje zdraviu, krčnej chrbtici, ktorá ho trápi, a v stredu (dnes, pozn. red.) už ide domov,“ teší sa Žilková.

