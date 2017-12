Slovenský herec sa strápnil ako ešte nikdy: Nabombovanou košeľou s presileným gombíkom takmer rozbil kameru!

Tak tomu sa povie odvaha! Hoci bola uplynulá časť markizáckej Chart Show venovaná obľúbeným hitom Adely Vinczeovej (37), v stredu večer bolo nielen čo počúvať, ale sa aj na čo pozerať. O zábavu sa postaral slovenský herec!

Už tradične sa diváci pri pozeraní Chart Show veľmi dobre zabavili, a to vďaka glosátorom či moderátorke. No uplynulú stredu sa o pomyselnú čerešničku na torte postaral aj Martin Meľo, známy najmä zo seriálu Chlapi neplačú, kde sa objavoval ako pilčík.

Zábavu mali na starosti glosátori, no rozosmiať divákov sa podarilo aj slovenskému hercovi. Foto: tv markíza

Hoci nechtiac, no zostal na smiech. A ako sa mu to podarilo? Svojim oblečením, ktoré vystavil na obdiv počas komentovania piesne od anglickej speváčky Adele. Nahodil sa totiž až do príliš úzkej košele, ktorá akoby nestačila jeho proporciám. Jednoducho povedané, takto to dopadne, keď si muž s veľkosťou XL oblečie L-ko. Už z diaľky bolo vidieť, že obtiahnutá látka doslova trpela a gombík mal čo robiť, aby ju udržal pokope. Veď, pozrite sa sami!