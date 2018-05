Slováci majú na Vajdovej krok po škandále s alkoholom jasný názor: Tieto odkazy hovoria za všetko!

Tak toto zrejme nikto nečakal. Petra Vajdová (33), ktorá sa uplynulý rok dostala do poriadnych problémov, sa rozhodla konať. Aby sa zo všetkého „vyhrabala", mala vyhľadať pomoc odborníkov. A reakcie na seba nedali dlho čakať.

Ešte v auguste minulého roka načapali policajti Vajdovú ako šoféruje pod vplyvom alkoholu. Výsledok? Strávila tri dni v cele predbežného zadržania, prišla o vodičák a musela zaplatiť mastnú pokutu. A akoby toho nebolo málo, keď neskôr súhlasila s účinkovaním v tanečnej šou Let´s dance, pohádala si aj svojho zamestnávateľa. Počas jedného z tréningov sa totiž zranila a keď zrušila predstavenie v divadle, všetci predpokladali, že na ďalší deň nebude ani súťažiť, no nestalo sa tak. Piate kolo odtancovala akoby nič, čo mnohých nahnevalo.

A teraz sa malo opäť udiať niečo poriadne šokujúce. Ako prezradil zdroj portálu fakt24, herečka mala odísť na liečenie. „Je v nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Išla tam dobrovoľne, aby sa zbavila problémov, ktoré jej narobil alkohol v poslednom období. Nikto o tom veľmi nevedel, nechcela po minuloročných problémoch na seba pútať pozornosť," prezradil ich zdroj z okolia Vajdovej.

Petra sa ešte nedávno objavovala v seriáli Detektív Dušo. Foto: TV MARKÍZA

Stanovisko Petry či Jozefa Vajdu sa nám získať zatiaľ nepodarilo a na reakciu SND si ešte chvíľu budeme musieť počkať. „Momentálne som v historickej budove SND, stanovisko k danej téme budeme rozposielať médiám v stredu doobeda,"reagovala v pondelok pre Plus JEDEN DEŇ tajomníčka divadla Izabela Pažítková.

No čo je jasné už teraz - sú názory ľudí. Tí ju totiž vo veľkom podporujú a považujú ju za krehkú osobu. „Petra je vynikajúca herečka s priveľmi citlivou dušou. To bolo možno príčinou, že nezvládla samú seba. Jej prípad nie je iba o alkohole, je to niečo hlbšie. Ľudská duša je zložitá. Neodsudzujme. Omylný je každý človek. Prajem jej, aby sa dostala do rúk dobrých odborníkov, ktorí jej pomôžu. Veď má pred sebou ešte celý život!" znie jeden z mnohých pozitívnych komentárov. „Je veľmi nadaná a v Neveste hôľ v SND exceluje. Držím Petre palce, aby sa vyliečila, nie je umenie spadnúť, ale zdvihnúť sa a ísť ďalej!" „Urobila chybu a priznala si ju, to chce odvahu. A že to rieši s profesionálnou pomocou je znak, že je na dobrej ceste," podporujú Vajdovú Slováci, ktorí za ňou vo veľkom stoja.

Prečítajte si tiež:

Čo si myslíte o rozhodnutí Petry Vajdovej vy? Napíšte nám do diskusie pod článkom!