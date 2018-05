Dlhé roky moderovali talentovú šou Martin Pyco Rausch a Jakub Prachař. V roku 2015 však prišla zmena. Prachař zasadol do porotcovského kresla a novými moderátormi sa stal tandem Marcel Forgáč (46) a Milan Junior Zimnýkoval (40). Z lukratívneho kšeftu sa však tešili iba dve série. Z najnovšej ich totiž nemilosrdne vyrazili. A až teraz vyšlo najavo, prečo! A rovnako vieme aj dôvod odchodu porotkyne Lucie Bílej (52).

JOJ-ka aj Prima majú už za sebou kastingy na siedmu sériu Česko Slovensko má talent. No krátko po ich štarte stálica z poroty Lucie Bílá oznámila, že do kresla už nezasadne. Televízie to vtedy komunikovali tak, že spevácka diva má veľmi veľa pracovných povinností a šou jednoducho nestíha. Ako sme sa však dozvedeli, nie je to celkom tak.

,,Lucie Bílá neodišla dobrovoľne. Zbavili sa jej preto, lebo sa s ňou už veľmi ťažko spolupracovalo, so štábom dochádzalo k neustálym konfliktom, tak ju nahradila Marta Jandová,“ dozvedeli sme sa z dobre overeného zdroja, ktorý nám prezradil aj pravý dôvod vyhadzova Juniora a Marcela.

Junior a Marcel museli ustúpiť českým požiadavkám. Foto: TV JOJ



,,To, že týchto slovenských moderátorov zo šou po dvoch sériách vyrazili, sa vie. No iba málokto poznal skutočné pozadie. Kým doteraz sa na šou podieľala JOJ-ka a Prima rovnakým podielom, tento ročník, teda siedma séria, bude prvýkrát v hlavnej réžii českej Primy. Tá totiž získala až 70-percentný podiel a JOJ-ka sa na výrobe podieľa už iba na 30 percent. Aj preto sa Prima rozhodla, že tohtoročný Talent bude viac český ako slovenský. Juniora a Marcela sa preto okamžite zbavili a nasadili si česko-slovenskú dvojicu, teda Lujzu Garajovú Schramekovú a Čecha Davida Gránskeho,“ dodal náš zdroj s tým, že už zrejme teraz je jasné, že víťazom bude musieť byť jednoznačne Čech.





Lucie Bílá z poroty neodišla z vlastnej vôle. Foto: TV JOJ

