Seriálový lámač sŕdc Emir z Ferihy a jeho pravá tvár: Po sláve netúžil a odpadnete, čím chcel byť!

Na obrazovkách televízie DOMA beží už istý čas opäť turecký seriál Feriha, ktorý si získal mnoho priaznivcov. Príbeh o živote medzi chudobou a bohatstvom hlavnej predstaviteľky Ferihy sa mnohým dostal pod kožu. Kto je však v skutočnosti očarujúci muž Çağatay Ulusoy (27) alias Emir?

Očarujúcim úsmevom a jamkou v lícach si 27-ročný hrdina Cagatay získal množstvo fanúšičiek. Patrí mu dokonca titul najkrajší model Turecka 2010. Jeho otec je Turek z Bulharska a matka pochádza z Bosny a Hercegoviny. Po strednej škole sa zapísal na lesníctvo, no nakoniec ho zlákal šoubiznis.

Najskôr sa venoval modelingu a potom prišlo na rad herectvo. „Byť populárny a všetkými obľúbený je skvelý pocit. Popularita však so sebou prináša obrovskú zodpovednosť. To je jediné negatívum, ktoré vnímam,“povedal v tureckých médiách a vyjadril sa aj k statusu sexidolu: „Teší ma to. Dodáva to sebadôveru.“

Mladík je doslova zavalený ponukami a pojem voľný čas preňho takmer neexistuje. Čo robí, keď si ho predsa nájde? „Hrávam na gitare a maľujem. Pri oboch činnostiach dokážem načerpať veľa sily. Chodím tiež chytať ryby a kempovať,“prezradil v ďalšom z rozhovorov. Jeho najväčším snom je jedného dňa získať Oscara.