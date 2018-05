Seriálová hviezda Oteckov Marek Fašiang je v brandži nováčik, no už teraz to povedal na plné ústa: Pravda o obrovskej rivalite hercov!

Meno Marek Fašiang (32) donedávna ešte mnohým nič nehovorilo. Dnes je to však už úplne inak. Vďaka markizáckemu seriálu OTECKOVIA ho spoznávajú na ulici a ako nám aj sám prezradil, slávu si užíva. Panuje medzi hercami rivalita? Je tento sexi herec slobodný? Stretli sme ho na fotení kampane pre Nadáciu detského kardiocentra, kde nám porozprával o svojom súkromí.

Zhodneme sa spoločne v tom, že práve seriál Oteckovia vás zviditeľnil a priniesol popularitu?

Určite áno. Ľudia ma už na ulici spoznávajú a hovoria, to je ten

„otecko.“ Je to veľmi príjemné, teším sa z toho. Môžem povedať, že si slávu užívam (úsmev). Žiadne negatívne skúsenosti som zatiaľ nemal, a keď ma cudzí ľudia pochvália, že sa im páči seriál, tak je to pre mňa zadosťučinenie.

Seriál medzi divákmi zožal naozaj veľký úspech. Očakávali ste to alebo vás to prekvapilo?

Keďže som v brandži hercov úplným začiatočníkom, tak neviem odhadnúť, čo môže byť zárukou úspechu a čo platí na divákov, ale keďže som vedel, s akými výbornými hercami tam budem hrať, tak som pevne veril, že Oteckovia budú úspešní. Ale že budú až takí úspešní, tak to som nečakal, ale veľmi ma to teší.

Aký ste v súkromí? Máte veľa spoločné so seriálovým dobrosrdečným Tomášom, ktorý by neublížil ani muche?

Ani náhodou nie som taký dokonalý človek, ako je Tomáš. Mám s ním spoločné to, že mám rád zvieratá, deti, hory a spravodlivosť. V podstate som tiež dobrák, ale mám nespočetné množstvo negatívnych vlastností, ktoré Tomáš nemá. Napríklad vôbec nie som trpezlivý.

Keďže ste doteraz nemali veľké skúsenosti s herectvom, pýtali ste si od niekoho rady?

Pýtal som si rady asi od všetkých. S každým hercom, dokonca aj s režisérom som všetko konzultoval. Po každej scéne som sa ich pýtal, či som to zahral dobre a čo by som mal spraviť inak.

Chytilo vás herectvo? Našli ste sa v ňom?

Musím povedať, že ma to naozaj chytilo, našiel som sa v tom a veľmi ma to baví. Herectvo je momentálne práca, do ktorej chodím veľmi rád (úsmev).

Mali ste s niečím zo začiatku problémy?

So všetkým (smiech). Všetko bolo pre mňa nové. Herectvo nie je med lízať a pri hraní si človek musí dávať pozor na veľmi veľa vecí. Nie je to len výraz. Je to aj o tom, ako človek stojí pred kamerou, musí tiež aj spolupracovať s kolegom atď. Kým som sa do toho všetkého dostal, tak to trvalo niekoľko týždňov a možno aj mesiacov.

Herci a štáb s vami mali trpezlivosť?

Áno, mali, ale na druhej strane musím povedať, že čo sa týka mojej práce, tak do všetkého idem dôsledne a profesionálne, čo znamená, že vždy som sa snažil byť perfektne pripravený textovo a nezanedbával som prípravu. Nemám žiadnu negatívnu skúsenosť, že by mi niekto zo skúsenejších kolegov dal pocítiť, že preboha, čo tu ten Fašiang stvára. (smiech).

Dostali ste už nejakú ponuku hrať aj v inom seriáli?

Konkrétne ponuky zatiaľ nie. Všetky boli len v teoretickej rovine.

Akú rolu alebo žáner by ste odmietli hrať?

Ešte pred rokom by som si povedal, že by som nikdy nechcel hrať v seriáli alebo celkovo v televízii, takže nemôžem povedať slovo nikdy. Ale menej inklinujem ku komediálnym žánrom. Tam si seba neviem veľmi dobre predstaviť.

Vládne medzi hercami aj rivalita alebo sú všetci priateľskí?

Rivalita tam určite existuje, ale asi ako na každom pracovisku. Ja si však musím zaklopať, že so žiadnou som sa zatiaľ nestretol, aj keď si myslím, že určite na ňu natrafím.

Ako vyzerá váš bežný deň?

Každý môj deň sa odvíja od toho, či točím, alebo nie. Ak teda nakrúcam, tak môj deň sa začína v štúdiu a ak mi zvýši nejaký voľný čas, tak zájdem do kancelárie a vybavujem si, čo treba. Ak počas dňa netočím seriál, tak veľa času strávim v kancelárii alebo na stretnutiach a riešim si svoj biznis.

Koľko lekární a kaviarní vlastníte? Ako sa vám darí s podnikaním?

Momentálne vlastním sedem kaviarní. Lekárne sú len také okrajové, ale nie som na to sám. Sme viacerí spoločníci, pretože práce okolo tohto je naozaj veľa. Musím si zaklopať, že momentálne sa mi aj darí, ale pred pol rokom to bolo iné. V biznise je to jednoducho ako na hojdačke.

Máte priateľku?

Nemám a asi by som na ňu nemal ani čas. Nebránim sa žiadnej novej známosti, no musím povedať, že momentálne mi status slobodný aj vyhovuje. Venujem sa veľa práci a vo voľnom čase zase športu, ide leto, takže chcel by som aj čo-to precestovať.

Ani vám nechýba osoba, s ktorou by ste napríklad trávili voľný čas?

Samozrejme, že chýba. Vždy je polovička dobrá, ale človek nemôže mať všetko. Ako som spomínal, pri mojom aktívnom živote by som asi nemal na to čas. Navyše mám stále veľa kamarátov, ktorí sú aj ženatí, majú deti a môžu chodiť so mnou von, takže doma do vankúša neplačem, že nemám nikoho, s kým si zájdem niekam von.

Ako by mala vyzerať vaša ideálna partnerka?

Musela by byť pankáčka, modelka a surferka v jednom. (smiech). Taká však neexistuje.

Pred časom sa pošuškávalo, že tvoríte pár s Mary Havranovou, s ktorou dokonca aj hráte v seriáli. Ako ste to vnímali?

Nebola to pravda a my sme to vedeli. V čase, keď sa to rozoberalo, tak sme boli obaja slobodní a nebrali sme to vážne. Určite inak by sme sa na to pozerali, keby sme mali partnerov. My sme však s tým tak trochu aj počítali, pretože nie je žiadnym tajomstvom, že si spolu veľmi dobre rozumieme, ale len ako kamaráti.

