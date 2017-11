Šebová a Polnišová prekvapujú: Z tohto padnete na zadok, kde sa tieto dve hviezdne herečky zoznámili!

Herečka Petra Polnišová (41) a Zuzana Kubovčíková Šebová (35) sú dnes neodmysliteľná dvojka. No málokto vie, že dievčatá dala dokopy mestská hromadná doprava.

Napriek tomu, že dnes sú z nich nerozlučné kamarátky, nebolo to vždy tak. Zo začiatku sa stretávali len v dabingu a postupne sa spolupráca vyšplhala nielen do spoločných projektov, ale aj filmu. Kde sa to však celé začalo?

„Bolo to v autobuse č. 39. Išli sme z dabingu od Martinského cintorína spolu domov a tam sme prehodili zopár viet. Spolupracovať sme však začali až oveľa neskôr. Bol to len akýsi nástrel,“ zaspomínala si Petra na webe televízie JOJ.

No na prvý rozhovor nezabúda ani Zuzka. „Bola som úplne paf. S Petrou Polnišovou v autobuse šoubiznis klope na dvere, pomyslela som si,“ povedala so smiechom budúca mamička.