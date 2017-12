SVIATKY u Vila a Sandry Rozborilovcov sa nesú v duchu pohody: Prečo oslavujú trojnásobne?

Už pozajtra sú tu najkrajšie sviatky v roku! VIANOCE u manželov VILA (50 ) a SANDRY (48 ) ROZBORILOVCOV sa nesú najmä v duchu osláv. Prezradili nám, aké tradície dodržiavajú a či sa chystajú na zimnú dovolenku.

Ako budú u vás vyzerať Vianoce?



V+S: Vianoce strávime doma s najbližšími. Úplná klasika. Stromček, príprava večere, darčeky, telka, behanie po vonku, po hrádzi so psami, zavŕšime to slávnostnou večerou a polnočnou omšou, samozrejme.

Máte nejaké tradície či zvyky, bez ktorých si tieto sviatky neviete predstaviť?



V: Keďže má moja maminka na Štedrý deň narodeniny a Sandrina je Eva, teda má v tento deň meniny, Vianoce sú pretkané týmito dvoma oslavami. Minulý rok sme si to vyskúšali, tento rok vianočno-narodeninovo-meninový deň dotiahneme do dokonalosti (úsmev).

Kto bude u vás pripravovať štedrovečernú večeru? Čo všetko budete mať na stole?



S: Kapustnica je mojou doménou. A robím ju najlepšiu na svete (úsmev). Vlastne s ňou asi pôjdem na majstrovstvá sveta. Na šalát je zase expert môj manžel a musím priznať, že ho robí fantasticky, s vlastne pripravenou majonézou. Ryby má na starosti Vilova maminka a moja maminka zase sladkosti.

Sandra, vy aj zvyknete piecť na Vianoce?



Pečenie roky prechádza mimo mňa. Varenie ma baví veľmi. Mám rada tradičnú kuchyňu, ale rada aj experimentujem. Pečenie nie. Musím však povedať, že na pečenie je u nás v rodine expertom moja dcéra Ninka. Takže i tento „gastrosegment“ máme v rodine pod kontrolou (smiech).

Obaja ste pracovne vyťažení. Plánujete cez sviatky napríklad zimnú dovolenku alebo iný oddych?



V+S: Je možné, že medzi sviatkami vybehneme niekam mimo Bratislavy na pár dní, ale zatiaľ to neriešime. Skôr to necháme na spontánny nápad. Napokon, Vianoce nie sú ani tak o mieste, ako skôr o ľuďoch.

Vianoce si užívajú plnými dúškami. Foto: MICHAL SMRCOK

Čo je pre vás najväčší relax?



S: Určite šport. Keď mám voľný deň, najradšej ho vyplním túrou. 20 kilometrov do nôh a ešte jemne do kopca - to je pre mňa ideálna sobota.



V: Som na tom podobne. Tiež zbožňujem sobotu, keď môže moja žena naplno športovať. A ja sa zatiaľ vyvaľujem doma (smiech).

Robíte prácu, ktorú milujete. Viete si predstaviť, že by ste robili niečo iné?



V+S: Človek má robiť to, čo vie a to, čo ho robí šťastným. Asi sme obaja príkladom toho, že sa to dosiahnuť dá. Určite si vieme predstaviť robiť aj niečo iné, ale v súčasnosti neexistuje najmenší dôvod sa tým zaoberať. My máme „naše práce“ naozaj radi.

Sandra, vyzeráte veľmi mladistvo. Čomu za to vďačíte? Sú za tým skrášľovacie procedúry z vašej kliniky?



Ďakujem za kompliment, myslím si, že je to všeobecný trend. Slovenské ženy sú veľmi pekné a pestované. Vidím to denne u mňa na klinike. A trochu je to aj o tých komplimentoch. My ženy by sme mali držať spolu a dopriať si. Vzájomne sa vedieť pochváliť.

Milujem pohyb vo všetkých podobách a tiež mi chutí zdravá strava. Veľa spím a mám krásnu mamu. Mám jemnú a citlivú kožu a vlastne preto som si začala vyrábať vlastnú kozmetiku Dr. Sandra, ktorá obsahuje veľa vitamínov. Rada sa vzdelávam, aby som mohla mojim klientom sprostredkovať to najlepšie vo svojom odbore.

Vilo, vy nie ste žiarlivý na vašu pani manželku? Určite ste si vedomý, že máte po boku krásnu ženu.



Ja by som si aj tak poriadne, schuti, pekne po slovensky zažiarlil (smiech). Ale žena mi to nechce dovoliť. Sandra tvrdí, že žiarlivosť je negatívna energia a nemali by sme si ňou „znečisťovať“ životný priestor. Tak teda nežiarlim a taniere rozbíjam len vtedy, keď mi vypadnú z ruky (smiech).

Sandra, aké plastické operácie vy osobne neuznávate?



Súčasný trend estetickej medicíny je v prirodzenosti. Estetická medicína má v názve, že by mala viesť k estetickému efektu, mala by korigovať nedostatky a vyzdvihnúť prednosti. Nie naopak.

Na príprave štedrovečernej večere sa podieľajú obaja. Foto: MICHAL SMRCOK

Čo by ste si nikdy nedali vylepšiť na svojom tele?



Nerozmýšľala som o tom. Ak sa na to pozerám z pohľadu mojich klientov, vedia, že súčasná estetická medicína disponuje mnohými technikami, ktorými sa dajú odstrániť rôzne nedostatky na rôznych častiach tela. Mojou úlohou je skôr sústrediť sa na to, aby som vybrala najlepšiu a najbezpečnejšiu metódu pre môjho klienta.

Vilo, máte po boku odborníčku na krásu. Ovplyvnilo vás to nejako v bežnom živote? Pribudli vám v kúpeľni krémy, po ktorých by ste inak nesiahli?



V: Istou výhodou života s dermatologičkou, ktorá vyrába vlastné krémy, je to, že mi také veci, ako sú krémy, naordinuje sama a aj ma nimi zásobuje (úsmev). Musím však priznať, že sú výborné. Rozhodne nepatrím k tým mužom, ktorí si myslia, že správny chlap má smrdieť po pote, cibuli a bravčovej masti (smiech).

Čo si najviac vážite na vašej polovičke?



V: Na Sandre obdivujem to, že napriek tomu, že vedie vlastnú kliniku s nie malým počtom zamestnancov, nestráca nič na svojej ženskosti a nemení sa na ultimatívneho chlapa, ktorého slovo platí a bodka! A viete čo ešte? Sandra je človek, ktorý zvláda všetky výzvy svojho života s akousi nefalšovanou ľahkosťou. Myslím si, že jedno slovo ju charakterizuje veľmi výstižne - elegancia.



S: Vilo mi poskytuje priestor, aby som sa mohla správať ako žena. Viem, že vždy stojí pri mne, tak ako chlap má stať pri žene. A to, že je múdry. To je pre mňa veľmi dôležité. Že ma zaujíma jeho názor. A to, že je veľkorysý.

Obaja máte za sebou vzťahy, ktoré vám nevyšli. Čo vás to naučilo?



V+S: Naučilo nás to mať už len vzťah, ktorý má všetky predpoklady vyjsť. A bodka (úsmev).

Prečo ste sa rozhodli pre tajnú svadbu a pre netypický deň sobáša - pondelok?



V+S: Ale veď my sme predsa žiadnu tajnú svadbu nemali. Všetci, ktorí o nej mali vedieť, tí o nej vedeli. A za výberom pondelka tiež nebola žiadna numerológia ani nič podobné. Proste ten deň vyhovoval všetkým zúčastneným vrátane svedkov. Jediné, čo sme vedeli, že sme už príliš „veľkí“ na to, aby sme sa dopúšťali nejakých prílišných okázalostí. A myslíme si, že sme urobili dobre.