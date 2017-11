ŠOUBIZNIS V KOCKE! O čo ste prišli za posledný týždeň: Manželstvo v troskách či vášnivý bozk dvoch známych chlapov!

Prinášame šoubiznisové novinky a pikošky zo života domácich a zahraničných celebrít, ktoré sa udiali za posledný týždeň. Buďte v obraze, aby vám nič neušlo!

Manželstvo v troskách

Manželstvo moderátora Petra a Nely Kočišovcov patrilo dlhé roky medzi ukážkové. Z ich spoločného vzťahu vzišli dve krásne dcéry. Ani tie však podľa informácií, ktoré ako prvý priniesol portál fakt24. sk, nedokázali udržať prominentné manželstvo pokope. „Sú od seba nejaký čas. Neviem, čo sa medzi nimi presne stalo, tento týždeň však podali žiadosť o rozvod,“ potvrdil zdroj pre spomínaný portál.

Manželstvo moderátora Petra a Nely Kočišovcov patrilo dlhé roky medzi ukážkové. Foto: range

Vášnivý bozk dvoch moderátorov

Moderátori šou Take me out Jakub Prachař (34) a Milan Junior Zimnýkoval (39) všetkých šokovali, keď sa v priamom prenose začali vášnivo bozkávať. Všetko sa odohralo, ked Jakub a Junior zahrali scénku v posteli na pieseň Globální oteplování so známym refrénom „Já jsem gay“. Skladbu ukoncili vzájomným bozkom.

Moderátori šou Take me out Jakub Prachař (34) a Milan Junior Zimnýkoval (39) všetkých šokovali, keď sa v priamom prenose začali vášnivo bozkávať. Foto: tv joj

Sexuálny škandál

Združenie amerických producentov (PGA) doživotne vylúčilo zo svojich radov hollywoodskeho magnáta Harveyho Weinsteina (65), ktorého niekoľko desiatok žien obvinilo z rôznych druhov sexuálne motivovaných útokov. Opustila ho aj jeho manželka, Georgina Chapman (41), uznávaná módna návrhárka značky Marchesa.

Hollywoodskeho magnáta Harveyho Weinsteina (65), niekoľko desiatok žien obvinilo z rôznych druhov sexuálne motivovaných útokov. Foto: gettyimages

Šťastní rodičia

Z Diany Hágerovej (28) a Romana Juraška (38) sa stali šťastní a hrdí rodičia. Moderátorka a rádiová spíkerka priviedla na svet ich prvého spoločného potomka, ktorému dala meno Izabela.