ŠOUBIZNIS V KOCKE! O čo ste prišli za posledný týždeň: Rytmusov zálusk na pornoherečku a nedávna blamáž na koncerte Gotta!

Prinášame šoubiznisové novinky a pikošky zo života domácich a zahraničných celebrít, ktoré sa udiali za posledný týždeň. Buďte v obraze, aby vám nič neušlo!

Zálusk na pornoherečku?

Už je to mesiac, čo raper Patrik Rytmus Vrbov s ký (41) a popová diva Dara Rolins (45) svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí oznámili rozchod. O oboch sa okamžite začali šíriť informácie, že už majú nové známosti.

To sa však nepotvrdilo, no Daru rozhodne nepoteší fakt, že si jej milovaný ex vymieňa na Instagrame srdiečka s 29-ročnou českou pornoherečkou Nikolou Jiráskovou, ktorá je známa ako Nessa Devil. Patrik jej lajkuje takmer každú fotografiu, na ktorých však ona viac odhaľuje, ako zahaľuje. A dokonca aj ona mu fotografie komentuje srdiečkom. Že by sa v šoubiznise objavil nový párik?

29-ročnou česká pornoherečka Nikola Jirásková, ktorá je známa ako Nessa Devil. Foto: Instagram

Blamáž na koncerte Karla Gotta

Spevák Karel Gott (78) pred pár dňami vystúpil na veľkom koncerte v Žiline, kde svojím koncertom potešil mnoho slovenských fanúšikov. Speváka po vystúpení zasypali kyticami. Na to je maestro za tie dlhé roky, čo pôsobí na hudobnej scéne, viac ako zvyknutý. No doteraz sa asi nikdy nestretol s tým, že ho hosteska po odovzdaní kvetov do rúk nepobozkala. A práve toto sa mu stalo v Žiline a šokovaný Gott to patrične aj okomentoval.

„Normálne som na tomto mieste vždy dostával bozk, ale... asi už nie som atraktívny typ. No, nechajme to tak,“ odznelo v markizáckej Smotánke. Situáciu sa snažila zachrániť Kájova kolegyňa z brandže Jitka Zelenková, ktorá pristúpila k nemu, objala ho okolo krku a venovala mu bozk na ľavé líce. „Jitka, už to nechajme,“ povedal sklamaný Gott.

Spevák Karel Gott (78) pred pár dňami vystúpil na veľkom koncerte v Žiline, kde svojím koncertom potešil mnoho slovenských fanúšikov. Foto: MARTIN KUKUCKA

Pôrod vojvodkyne Kate v kocke

Kate Middleton priviedla na svet zdravého chlapčeka. Pôrod trval približne päť hodín. Podobne ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch, aj teraz rodila v súkromnom krídle nemocnice St. Mary´s. Previezli ju tam s pôrodnými bolesťami pred 6.00 hod. ráno. Oficiálny titul tretieho potomka Williama a Kate bude „jeho kráľovské veličenstvo, princ/princezná z Cambridgea“.