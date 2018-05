Rytmus randí so sexi moderátorkou SuperStar Jasminou Alagič: Jej manažérka prehovorila o ich vzťahu!

To, že raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) a Dara Rolins (45) išli od seba, je informácia stará ešte len pár týždňov. No teraz vyplávali na povrch nové správy o tom, že Patrik mal zaloviť v najvyšších vodách súčasného šoubiznisu! Spevákovi učarovala moderátorka SuperStar Jasmina Alagič (28), s ktorou sa pozná už dlhšiu dobu, no ich vzťah nabral na obrátkach len nedávno.

Rytmus randí so sexi moderátorkou SuperStar Jasminou Alagič: Jej manažérka prehovorila o ich vzťahu!

