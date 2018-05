Rytmus odhalil veľké tajomstvo: PRAVDA o rozchode s Darou i jeho nových frajerkách!

Zhruba pred mesiacom aj pol všetkých fanúšikov speváckej dvojice Patrika Rytmusa Vrbovského (41) a Dary Rolins (45) šokovala informácia, že hviezdny párik sa oficiálne rozišiel. Raper sa rozhodol prehovoriť na kameru, kde priznal, že to bolo oveľa skôr. A okrem toho sa zveril aj s tým, či už má niekoho po svojom boku, keďže s Jasminou Alagič (28) sú údajne iba kamaráti.

Dara a Rytmus tvorili pár sedem rokov. Všetci fanúšikovia čakali svadbu, no prišiel nečakaný rozchod. Obaja to naraz zverejnili na konci marca na sociálnej sieti, aj s vyjadrením, prečo sa tak rozhodli.

Dvojica počas rozchodu zverejnila rovnaké príspevky na sociálnu sieť.

Foto: instagram

No vyzerá to tak, že keď to 28. marca ozámili verejnosti, už dlhšie obdobie netvorili pár. "My sme boli rozídení už skôr. Ono to už bolo také, že sme to museli povedať. No nechcem sa k tomu už vracať, veď je to minulosť. Už som dávno za tým. Už keď sme vtedy oficiálne dali na sociálnu sieť, tak už sme dávno predtým boli za tým," prezradil Rytmus v jojkárskom TopStare, na ktorom bolo vidieť, že mu to až tak celkom nie je jedno. Dvojica teda v skutočnosti tým pádom ani nebola spolu spomínaných sedem rokov, ale o niečo menej.

Rytmus a Dara sa po siedmich rokoch rozišli. Foto: Profimedia

A keďže Rytmus sa veľmi nerád verejne vyjadruje o svojom súkromí, jojkárskej redaktorke Erike Barkolovej to nedalo a opýtala sa ho i na frajerku. "Nie, nemám frajerku. Zatiaľ som sám. Ja som taký rodinný typ, vždy som mal len dlhé vzťahy,"dodal spevák, ktorý sa k danej téme ďalej odmietol vyjadrovať.

Napriek tomu, že sa pred pár dňami pošuškávalo, že by mal tvoriť pár s moderátorkou SuperStar Jasminou Alagič, podľa vyjadrenia, ktoré poskytol v spomínanej relácii, to tak nie je. Teda, ak to nezahmlieval tak, ako to bolo pri jeho statuse o rozchode s Darou, s ktorou v tom čase už pár dávno netvoril.

