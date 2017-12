Režisér Menzel je už 16 dní v umelom spánku: Telom mu prúdia antibiotiká

Český režisér Jiří Menzel (79) už 17 dní leží v nemocnici, kde podstúpil operáciu mozgu a bojuje so zápalom mozgových blán. Jeho okolie sa dlho nechcelo k jeho stavu vyjadriť, no manželka prehovorila.

Už je to viac ako dva týždne, keď celé Česko i Slovensko šokovala správa o zdravotnom stave Jiřího Menzela. Previezli ho do pražskej vojenskej nemocnice a podstúpil operáciu hlavy. Odvtedy ho lekári držia v umelom spánku.

Oľga Menzelová o jeho zdravotnom stave však nechce hovoriť, no niečo predsa len prezradila. „Veľmi vám všetkým ďakujem za veľkú podporu a solidaritu, ktorú nám v tejto neľahkej situácii prejavujete. Veľmi si toho vážime a veríme, že čoskoro bude zase dôvod na úsmev a radosť,“ prezradila v českom Blesku.

„Meningokok je citlivý na antibiotiká. To znamená, že sa musí podávať masívna dávka. Potom je to zvládnuteľné – musí sa to však včas podchytiť,“ vyjadril sa MUDr. Roman Prymula.