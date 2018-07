Máloktorý z velikánov slovenského divadelníctva oplýval takým všestranným talentom ako František Zvarík (†87). Dosky našej prvej scény zažili jeho slávne výstupy v desiatkach operných i činoherných diel, či v oscarovom filme Obchod na korze. Jeho súkromný život nebol až taký "slávny"...

František Zvarík sa narodil 17.07.1921 vo Vrútkach. V rokoch 1945 až 1956 pôsobil v Opere SND, od roku 1956 bol členom Činohry SND. Na javisku SND stál už ako študent v roku 1939, aby sa od roku 1940 stal riadnym členom Činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobil až do roku 1997. Zhruba do konca roka 2007 účinkoval ešte v predstavení Tančiareň. Za šesťdesiat rokov vytvoril v SND skoro 200 postáv – činoherných i operných, účinkoval v rozhlasových programoch. Známy bol aj ako spevák a interpret slovenských ľudových piesní. V roku 1992 sa stal čestným občanom mesta Vrútky.

František Zvarík na archívnej snímke so svojím synom Jánom a vnučkou Luciou Zvaríkovou. Foto: Archív L. Z.

Ženy miloval celý život

Ako je všeobecne známe, okrem divadla mal Zvarík ešte dve veľké vášne: ženy a maľovanie. Vďaka tej druhej po ňom ostala unikátna zbierka malieb, ktorá na svoju premiéru pred verejnosťou dodnes čakala schovaná v jeho bratislavskej vile „Rovnako ako v speve aj v maľovaní bol Ferko samorast. Výtvarné umenie nikdy neštudoval, a predsa ho mal v krvi,“prezrdila v minulosti pre týždeník Plus 7 DNÍ Eva Krížiková na manželovu záľubu.

Keď prišiel Zvarík žiť do Bratislavy, išiel bývať s hereckým kolegom Františkom Dibarborom. To ale bola veľká osudová chyba. Keď sa Dibarborova manželka Anna Bottová, dcéra básnika Ivana Kraska, zamilovala do podnájomníka Františka, jej manžel opustil byt, súhlasil s rozvodom, a tak sa jeho nástupca mohol so svojou milenkou oženiť. Z ich lásky vzišiel syn Ján, ktorý pred pár dňami oslávil okrúhlu 70-ku. Zvarík však ostal verný svojej povesti sukničkára a manželke zahýbal, kde sa dalo. Jeho manželka už nezvládala tolerovať hercove nevery a dva roky po svadbe si siahla na život.

František Zvarík (vľavo) s mamou a bratom. Foto: archív

Ján Zvarík bol jediným dieťaťom Františka Zvaríka a Aničky Bottovej, dcéry básnika Ivana Kraska a prvej manželky Františka Dibarboru. Mladá mamička pár rokov po sobáši spáchala samovraždu. Údajne z nešťastia, že ju Zvarík opúšťa. Noblesný umelec a povestný sukničkár sa po čase zosobášil s Evou Krížikovou. Mali spolu dcéru Barboru, ktorá je momentálne konzulka v Moskve.

Pohreb bez syna

Tak prebiehala posledná rozlúčka s Františkom Zvaríkom († 87) v auguste 2008. Syn legendárneho herca z prvého manželstva totiž chýbal v Slovenskom národnom divadle a neprišiel ani do bratislavského krematória. Smrť otca ho vraj úplne zlomila. Viacerí známi z blízkeho kruhu rodiny zosnulého Františka Zvaríka sa vtedy domnievali, že jeho syn mu neprišiel dať posledné zbohom kvôli nie najlepším vzťahom s druhou hercovou manželkou Evou Krížikovou. "Nie je to tak," tvrdila v tom čase Lucia Zvaríková, vnučka tohto legendárneho umelca. „Môj otec Ján Zvarík sa neobjavil na verejnom pohrebe môjho deda Františka Zvaríka z dôvodov veľkého smútku a zlej psychickej situácie po strate otca. Ostatné dôvody sú nepravdivé,“zareagovala nám vtedy mailom. O ďalších podrobnostiach sa však vyjadriť nechcela.

Krížiková (vľavo) na snímke z roku 2013 a jej nevlastný syn Ján Zvarík. Foto: Emil Vaško

