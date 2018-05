Prvé finálové kolo SuperStar: Sprznený Habera predviedol rozvášnený tanec, holé zadky súťažiacich či Jasminin trapas!

O tom, že dnešné prvé finálové kolo Superstar bolo poriadne napínavé, niet ani pochýb. Každý jeden súťažiaci sa totiž chcel ukázať v tom najlepšom svetle. No kým niektorí excelovali, iným to príliš nevyšlo a ďalší sa zas odhaľovali. Kto dostal šancu postúpiť a kto sa so šou definitívne rozlúčil?

Finálová desiatka sa doslova pobila o hlasy divákov. A to svojimi výkonmi, ktoré ich mali presvedčiť, aby im posielali esemesky. Z prvého finálového večera sa totiž do toho ďalšieho mohlo prebojovať len osem nádejných spevákov. Jedinou možnosťou na záchranu, v prípade prepadnutia na spodok tabuľky, by bola divoká karta. No tú môžu porotcovia použiť len raz a jednohlasne sa na nej zhodnúť.

Bryan celý večer odštartoval. Foto: tv markíza

1. Celý večer odštartoval Bryan Gandola, ktorý sa Česku aj Slovensku predstavil so skladbou od Bruna Marsa, konkrétne jeho pesničkou Locked Out Of Heaven. A vyslúžil si pochvalu. Najmä za to, že dokázal spojiť spev a aktívny tanec. „Myslím si, že vôbec nie je jednoduché otvárať takúto veľkú vec. Je to typ muziky, ktorý ti sedí,"pochvaľovala si porotkyňa Katka Knechtová a Pavol Habera si na svoje pomery poriadne uletel. „Sme na teba hrdý," zahlásil obávaný kat.

A hneď na úvod sa o traps postarala moderátorka Jasmina. Keď totiž robila rozhovor s finalistami a akosi sa na jej slová nechytali, rýchlo odišla od témy. Reč bola o superstaristovom novom vzťahu. „Čo nám k tomuto povieš, kedy vám srdiečka vzplanuli?"spytovala sa Petra, no jemu do reči nebolo. „Ešte nevzplanuli," stručne odpovedal. A Jasmina to skúšala opäť. „Ale pracuješ asi na tom,"nabádala ho k rozhovoru. „No nie," schladil znova Alagič, ktorá zrejme takéhoto nekomunikatívneho respondenta nečakala, čo moderátorku zaskočilo, pomoc hľadala v papieroch a napokon im poďakovala a zahlásila pauzu. Treba však podotknúť, že to nebolo prvýkrát, čo sa jej stalo niečo podobné. Niektorí diváci jej totiž vyčítajú, že nevie reagovať, alebo že sa len usmieva.

Eliška zas odhalila nohy. Foto: tv markíza

2. Eliška Rusková zaspievala pesničku What about us od Pink. A okrem spevu divákov iste zaujala aj svojím sexi outfitom. Mini suknička, sieťkovaný top a hlboký výstrih tomu dodali grády. No celé jej vystúpenie poznačila predchádzajúca video dokrútka, v ktorej musela spievať, kým do nej ostatní súťažiaci hádzali torty. V makete Haberu, z ktorej jej trčala len hlava!

Maketa Haberu skončila takto nešťastne. Foto: tv markíza

„Len tak medzi nami, tvojím kolegom to nedarujem, ako ma sprznili v dokrútke," vtipkoval Paľo, no jej výkon pochválil. „Hneď, ako si sa dostala do svojej komfortnej zóny, bolo to úžasné. Mám tušenie, že toto je jeden z najlepších ročníkov - spevácky, ktorý práve prežívame, a to sa divím. Som rád, že ťa tu máme," jasal ďalej Habera.

Aneta a jej úsporný outfit. Foto: tv markíza

3. Aneta Horňáková sa zahrala na Beyoncé. Predstavila sa s jej Crazy in love a nezabudla ani na dráždivý outfit. Ten totiž viac odhaľoval, ako zahaľoval. „Pozri sa, čo má na sebe. To je niečo medzi závesom a neviem čím. Kedy si ty schopný študovať len anatómiu ženy (pozn. red.: odkaz pre Matěja). Podľa mňa sa nemáš za čo hanbiť. Môžeš vrtieť zadkom koľko chceš," zhodnotila Katka po tom, ako všetci chválili jej „cool" číslo.

Richard sa na pódiu akosi strácal. Foto: tv markíza

4. Richard Chovan si vyskúšal Titanium, ktorú naspievala austrálska pesničkárka Sia v spolupráci s Davidom Guettom. No veľmi sa nechválilo. „Nie je dobré sa pozerať pod nohy, je to taká bezradnosť. Rada do budúcnosti. Uvidíme, čo povedia ľudia, či sa im to páčilo,"zhodnotil Paľo a finalista uznal, že porotcovia majú s výčitkami pravdu. „Nebudem sa sťažovať, treba s tým pracovať," reagoval.

Karmen predviedla svojej maximum. Foto: tv markíza

5. Karmen Pál-Baláž zaspievala skladbu americkej rockovej kapely Aerosmith s názvom Dream on a podľa Haberu išla na doraz. „To bolo neuveriteľné,"žasol Ben, ktorému sa páčili jej výšky.

Petrove vystúpenie. Foto: tv markíza

6. Petr Borkovec predviedol hit mladého kanadského speváka Shawna Mendesa, s ktorým prerazil v hudobnom svete - Stitches. „Vieš, že v minulom kole som z teba nebol nadšený a museli ma prehovárať. Musím sa ti ospravedlniť, bola to chyba, že som zastával takýto názor," vysúkal zo seba Matěj Ruppert. A za pozornosť iste stál aj Habera, ktorý sa vybral k súťažiacemu na pódiu a predviedol neopakovateľný tanec!

Dominika príliš nechválili. Foto: tv markíza

7. Dominik Gerda to odpálil s pesničkou kanadskej reggae skupiny Magic! s názvom Rude. „Bolo to asi najrozladenejšie dnes večer. Ale takáto je súčasná moderná scéna. Naživo sa to moc nedá počúvať," smial sa Habera.

Takto to vyzeralo počas Jakubovho vystúpenia. Foto: tv markíza

8. Jakub Pružinský si v prvom finále zaspieval Let her go od anglického muzikanta, ktorý si hovorí Passenger. „Na začiatku bol nejaký problém, miestami problém s ladením, v každom prípade ma to stále baví," zhodnotila Knechtová.

Adela predviedla nielen spevácke vystúpenie, ale aj svoje telo. Foto: tv markíza

9. Predposledné číslo patrilo Adéle Kvitovej. Musela zvládnuť pesničku Edge of glory od excentrockej speváčky Lady Gaga. „Pre mňa to bolo najlepšie vystúpenie večera,"žasol Ben, ktorého doplnil Ruppert, že to nebolo najlepšie, ale veľmi sa mu páčilo. A iste aj po vizuálnej stránke.

Terezu všetci chválili. Foto: tv markíza

10. Terezu Annu Maškovú čakala v prvom finálovom kole výzva v podobe Michaela Jacksona a jeho pesničky Billie Jean. „Geniálna pesnička so super speváčkou," nadchýnal sa Habera, ktorý povedal, že to bolo to najlepšie, čo sa mu mohlo dnes stať. A ostatní s ním jednohlasne súhlasili. Ruppert si dokonca myslí, že to bola jedna z najlepších prerábok Jacksonového hitu, akú kedy počul.

A že kto musel napokon vypadnúť? Po veľkom rozhodnutí a aktualizácii článku máme výsledky:

Takéto boli názory porotcov

Podľa Katky bola najlepšia Tereza, najslabší Richard. Toho za najhoršieho považuje aj Matěj, ktorému sa zas najviac páčila Karmen. Podľa Bena bol najslabší Dominik a najlepšia Adéla a Haberu najviac očarila Tereza a nepáčila sa mu Aneta.

A takto to dopadlo

Ako prvý vypadol Richard Chovan! Reagoval slovami, že sa tým pre neho nič nekončí a muziku bude robiť aj naďalej. Po pár minútach sa so šou rozlúčil Dominik Gerda. Zhodnotil, že je to šou a treba to tak brať - športovo.