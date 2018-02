Protichrípková terapia Adelinho otca, Jozefa Banáša, vás zaručene pobaví: Odpadnete, vďaka čomu nebol spisovateľ už roky chorý!

Spisovateľ a otec moderátorky Adely Vinczeovej (37) Jozef Banáš (69) je zdravý ako rybička. Vďačí za to svojej protichrípkovej terapii. A keďže veľa ľudí naokolo je chorých a chrípka tieto dni doslova útočí z každej strany, rozhodol sa svoj zaručene účinný recept uverejniť na sociálnej sieti.

Sneh a chladné počasie nás trápia už niekoľko dní a ešte pár dní aj budú. No úspešný spisovateľ má na aktuálne počasie a vyčíňanie chrípky skvelý recept. A možno vás aj celkom pobaví. Banáš neváhal a v plavkách vyšiel do záhrady a sadol si do suda naplneného studenou vodou.

Protichrípková terapia Adelinho otca, spisovateľa Jozefa Banáša, vás zaručene pobaví. Foto: Emil Vaško



„Rozhodol som sa zverejniť môj osvedčený, viac ako tridsaťročný recept protichrípkovej terapie. Je neskutočne lacný - volá sa studená voda. Ozaj si nepamätám, kedy som bol chorý, praktizujem takýto kúpeľ v zime či v lete každé ráno. Tristolitrový sud stojí 50 eur. Kto na to nemá, stačí sprcha. Vrelo každému odporúčam,“ prezradil Jozef Banáš. Vyzerá to tak, že mu studená voda vôbec neprekáža a taký zimný kúpeľ pod zasneženou borovicou si doslova užíval.