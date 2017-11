Prasklo najväčšie tajomstvo jojkárskeho seriálu Za sklom: To, čo nemal nikto vedieť, vyzradil Koleník!

Včera večer sa na obrazovky TV JOJ vrátil obľúbený seriál Za sklom. Jeden z jeho hlavných protagonistov o ňom prezradil niečo, čo nikto doposiaľ ani netušil.

Seriál Za sklom patril medzi veľmi úspešné projekty, ktoré televízia JOJ v ostatnom čase vyrobila. Bolo preto len otázkou času, kedy sa diváci dočkajú jeho druhej série. Nakoniec to ani dlho netrvalo a je to tu. V stredu večer odvysielala jojka prvú časť druhej série tohto obľúbeného seriálu, kde aj tentokrát budú hviezdiť herci Ján Koleník, Tomáš Maštalír či Jiří Bartoška.

Zábery z obľúbeného seriálu Za sklom, ktorého druhú sériu začala vysielať TV JOJ. Foto: TV JOJ

Ešte predtým, než uzrela prvá časť druhej série svetlo sveta, porozprával Janko Koleník v rozhovore pre reláciu Topstar pár detailov z nakrúcania. "Je to príjemné v tom, že je to projekt, ktorý je už nastavený a rozbehnutý. Jednotka skončila tak, že naozaj som mal veľa reakcií na to, že či to myslí moja postava vážne, že sa pridala na stranu tých, proti ktorým bojoval," prezradil Janko. Okrem toho však povedal jednu zaujímavú vec, ktorá bola doposiaľ zahalená rúškom tajomstva. Týka sa práve toho, že jeho postava, Noro, prešiel na druhú stranu zákona. "Ináč seriál sa mal od počiatku volať Na druhej strane. Názov Za sklom sa dohodol až neskôr," prezradil Janko na záver.