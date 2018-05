Poníženie Lacka Angyala v priamom prenose SuperStar! To, čo mu spravila finalistka Karmen počas spievania, si nezaslúžil!

V nedeľu večer sa konalo prvé živé semifinále SuperStar. V ňom sa predstavila desiatka chlapcov a iba piati z nich postúpili do vytúženého finále. Na konci sa však ako hosť objavil aj národom milovaný Lacko Angyal, ktorý divákom predstavil svoju novú chytľavú skladbu s názvom Krása hudby. No keď prišlo k refrénu, jedna z finalistiek spravila niečo, čo by rozhodne nikoho nepotešilo.

Hosťom živého semifinále bol v nedeľu sympatický dobrák Lacko Angyal, ktorý sa síce do najlepšej desiatky neprebojoval, no za to si ho obľúbili oba národy. Aj preto dostal šancu odprezentovať svoju novú skladbu Krása hudby. Pred samotným vystúpením mu však moderátorka Jasmina Alagic odovdzala šek so sumou 51 tisíc eur. Tie mu vyzbierali na lepšie bývanie a lepší život ľudia prostredníctvom nadácie Markízy. Lacko, hoci o tejto sume už vedel, neudržal slzy a rozplakal sa.

Lacko Angyal sa v SuperStar predstavil so svojou novou piesňou Krása hudby. Foto: TV Markíza

Následne si sadol za klavír a spustil svoj nový chytľavý hit. Keď začal spievať, všetkým vykúzlil úsmev na perách. Až na jednu osobu. V momente, keď došlo k refrénu ,,Krása hudby nás uchváti, život náš sa celkom obráti," sa finalistka Karmen Pál-Baláž, ktorá sedela v hľadisku, zvrtla na ďalšiu finalistku a zatvárila sa poriadne kyslo. Z jej úškrnu bolo hneď jasné, čo si o celom vystúpení zrejme myslí. No očividne netušila, že v tom momente ju snímala kamera a všetko bolo na obrazovke. A aj keď to možno nemyslela v zlom, v tej chvíli to pôsobilo voči Lackovi dosť kruto.

Keď začal Lacko spievať chytľavý refrén, finalistka Karmen Pál-Baláž sa otočila k ďalšej finalistke a poriadne sa uškrnula, čím dala jasne najavo, čo si o jeho výkone myslí. Foto: TV Markíza

Anketa Páčila sa vám Lackova nová pieseň? Áno, bola opäť veľmi chytľavá a milá! 25%

Nie, už mi ide na nervy. 19%

Je milý, ale jeho skladby by som si nepustil/a. 56% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

VIAC FOTO ZNECHUTENEJ KARMEN V GALÉRII