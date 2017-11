Pomeje vzdáva boj s rakovinou: Choroba sa vrátila, liečiť sa odmieta

Drsný ortieľ si od lekárov vypočul český herec Jiří Pomeje (52). Napriek 33 ožarovaniam testy ukázali, že nádor hrtanu sa mu vrátil.

„Je to totálne v pr*eli. Vrátilo sa to. Histologické testy budú až v stredu, oni to však takou kamerkou zistili hneď,“ prezradil v rozhovore pre Aha! zdrvený Pomeje, ktorý dostal na výber - buď podstúpi operáciu hrtana, doživotne mu zavedú špeciálnu náhradu dýchania, tzv. slávika, a príde preto o hlas, alebo sa zmieri so smrťou.

Herec si vypočul zdrvujúcu správu. Foto: Blesk.cz

„Už som sa rozhodol. Nechcem slintať, nechcem smrkať krkom, nechcem sa utopiť, keď sa ponorím do vody. Nedopustím, aby som skazil život manželke a dcérke. To si radšej s nimi užijem chvíľku ešte pekné veci a potom zmiznem,“ šokoval svojím rozhodnutím.