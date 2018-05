Pohnuté osudy známych missiek, z ktorých dodnes mrazí: Desivá smrť pod nákladiakom, psychiatria či podozrenie na rakovinu!

Miss Slovensko 2004 Mária Sándorová sa s hokejistom Martinom Bartekom sa zoznámila v roku 2005, keď pôsobil v bratislavskom Slovane. Zaľúbenci sa vzali a narodila sa im krásna dcérka. Potom prišlo druhé šťastie. Mária čakala druhé dieťatko, synčeka, na ktorého sa veľmi tešili. Mária bola v štvrtom mesiaci tehotenstva, keď sa začalo peklo a nekonečné čakanie. Zobudila sa na to, že krváca. Lekári jej však povedali, že musí čakať a príroda to vyrieši. ,Dopracovali sme sa do 27. týždňa tehotenstva a vtedy mi začala voda opäť odtekať, pretože malý si jej nacikal už toľko, že záplata povolila. Potom to už išlo rýchlo. Urgentne ma previezli do nemocnice na Antolskú a rozhodovali hodiny. Po vyšetreniach si lekári zaumienili, že na druhý deň – 16. júla, mi urobia cisársky rez. Nasledujúce dni sa začal boj o krehučkého Maximka. Najhorší bol pre mňa 19. august, keď dostal zápal pľúc. Bola som pri ňom, nemohol dýchať a strácali sme ho. Bolo hrozné vidieť, ako pomaly odchádza a nijako som mu nevedela pomôcť. Len som mu vravela: Maximko, prosím ťa, bojuj, dýchaj jej malý poklad našťastie zachránili a dnes je chlapček zdravý ako ryba. No aby toho nebolo málo, Máriu čakalo o pár rokov ďalšie peklo.



Foto: archív