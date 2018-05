Paulovič riskuje so zdravím: Toto by si mal odpustiť

Herca Ľubomíra Pauloviča (65) v minulosti potrápil jeho zdravotný stav. Preto zvoľnil pracovné tempo, no jednej veci jednoducho neodolá.

Problémy so srdcom vyústili až do takej situácie, že herec musel ubrať z pracovných povinností a začal sa viac venovať rodine. U Pauloviča sa dokonca už začalo skloňovať aj slovo transplantácia srdca. No všetko napokon dopadlo dobre.

Pohárika s dobrým mokom sa však vzdať nevie. „Áno, ten si rád dám, teraz už menej, ale väčšinou si dám červené víno. Sem-tam si dám aj malinký aperitív, ale to musí byť dobrá domáca destilovaná pálenka,“prezradil herec pre jojkársky TopStar.