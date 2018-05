Pamätáte si ešte na tanečnú skupinu LOBBY z 90. rokov? Aha, ako dnes vyzerá speváčka Martina Ostatníková! Kapela LOBBY bola známa v 90. rokoch. Foto: youtube.com

Kto by si nepamätal na tanečnú a pop rockovú skupinu Lobby, ktorá pôsobila na hudobnej scéne v rokoch 1995 - 2001. A určite si spomínate na ich hit Hi Dee Ho!. Jediné ženské zastúpenie v nej mala brunetka Martina Ostatníková (39). Tá sa štvrtok ráno ukázala v markizáckom Teleráne, no v inej úlohe ako speváčka.

Pred dvoma dňami sa v Teleráne okrem mnohých iných tém rozoberala aj blížiaca sa akcia, ktorá sa koná tento víkend v Senci. Bude sa jednať o korčuliarsky okruh okolo Seneckého jazera. Do vysielania prišla o tom porozprávať hovorkyňa mesta Senec, ktorou nie je nikto iný ako speváčka z kapely LOBBY Martina Ostatníková. Skupina, v ktorej mimochodom pôsobil i moderátor Miroslav Babják alias Mirec, už síce neexistuje, no 39-ročná brunetka sa stále venuje spevu dodnes. To, ako sa po tých rokoch zmenila, si môžete pozrieť v našej galérii. Kapela LOBBY bola známa v 90. rokoch. Foto: youtube.com FOTO, AKO DNES VYZERÁ SPEVÁČKA Z LOBBY, NÁJDETE V GALÉRII ČLÁNKU >>

Autor: akm