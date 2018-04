Paľo Habera a jeho tienisté stránky: Najväčšie škandály porotcovského kata!

Líder kapely Team Paľo Habera (56) zasadol do poroty speváckej súťaže SuperStar už v roku 2004. Odvtedy sa objavil v každej sérii a aktuálny ôsmy ročník pre neho nie je výnimkou. Jeho trefné a drsné hlášky fanúšikovia jednoducho zbožňujú, a aj preto sa stal katom celej súťaže. Pripomeňme si však spevákove najväčšie škandály, ktoré má na konte od štartu prvej série.

2009 Nechutnosti s orálnym sexom

V roku 2009 sa na obrazovkách objavila prvá Česko Slovenská SuperStar. Za porotcovským stolom vtedy sedeli s Haberom Ondřej Hejma, Marta Jandová a Dara Rolins. Paľo si servítku pred ústa nedával ani vtedy a dokonca počas kastingu predviedol sexuálny apetít. Šťastie v Bratislave vtedy skúšala mladá Dominika. Po tom, ako predviedla svoj výkon a následne ju poslali porotcovia domov, odštartoval Habera s Hejmom oplzlý rozhovor.

„Som bol zvedavý, že keď bude spievať, či otvorí ústa. Otvorila, ale zle,“ začal jej hodnotenie líder skupiny Team. „Najprv som si myslel, že ani fajku nedá,“ šokoval Habera. „Čo to je?“ reagoval Hejma. „Nevieš? Nikdy v živote si to nemal?“ povedal chlapsky, pričom gestom na tvári naznačil jazykom orálny sex. „To musí bolieť ako hovado, keď ona dá fajku,“zaklincoval svoje vyjadrenia.

V roku 2015 si Habera vyrobil poriadny trapas. Celé finále komentoval so žuvačkou v ústach. Dokonca sa s ňou aj odfotil. Foto: TV Markíza

2010 Oznámil koniec v SuperStar

Na konci roka 2010 šokoval všetkých fanúšikov. Práve vtedy oznámil, že v šou Česko Slovenská SuperStar definitívne končí. „Táto séria SuperStar je poslednou, v ktorej pôsobím, na dlhší čas. Chcel som to pôvodne už tento rok, ale nevyšlo nám to. SuperStar mi zaberá len jeden deň v týždni, takže na to sa nemôžem vyhovárať. Za dva roky som urobil len dve pesničky, jednu ‚superstarovku‘ a Jánošíka. Potrebujem sa zavrieť do štúdia a tvoriť,“povedal v rozhovore pre agentúru Sita. Nuž, nakoniec z toho nič nebolo a v roku 2011 si sadol do porotcovského kresla vedľa Rytmusa a žiadny odchod sa nekonal. Že by ho presvedčil mastný honorár?

V roku 2009 zažila súťažiaca Dominika obrovské poníženie. Po jej odchode z kastingu začal Habera napodobňovať orálny sex. Foto: TV Markíza

2011 Do detí hodil pero a fľašu

Haberu pred jedným z hlavných prenosov niečo poriadne vytočilo. Na priamy prenos tak už prišiel podráždený a do krajnosti ho následne vytočili upišťané fanúšičky v prvých radoch. Jeho „šou“ sa totiž začala už v úvode prenosu. Hneď potom, ako dospievala finalistka Gabriela Gunčíková, sa Habera osopil na publikum.

„Môžem vám povedať, kde vás mám v tejto chvíli? U pr***e!“zakričal divákom. No vtedy sa ešte len rozbiehal. S pribúdajúcimi minútami sa dav rozvášnil oveľa viac a práve to Paľa vyhecovalo až tak, že z ničoho nič hodil do hľadiska pollitrovú fľašu s čajom, ktorú mal dovtedy na stolíku. „To pošlite tej dievčine, čo tam tak vpredu zavýja,“okomentoval svoj počin. Aby toho nebolo málo, neskôr po fanúšikoch šmaril ešte aj pero.

Keď sedel v porote s raperom Rytmusom, praskli mu nervy a do hľadiska hodil fľašu. Foto: TV Markíza

Mastné honoráre

Za prvú sériu Česko Slovenskej SuperStar mal vraj zarobiť 80-tisíc eur. Za druhú dokonca až 120-tisíc eur. A hoci sa pri sérii v roku 2013 uskromnil a zinkasoval „iba“ 70-tisíc eur, vďaka SuperStar z roku 2015 si mal prilepšiť o 100-tisíc eur. Koľko však dostal za aktuálny ročník, sa nevie. No rozhodne to bola taktiež poriadne tučná suma.

Líder kapely Team je už neodmysliteľnou súčasťou SuperStar. Foto: Tomas Martinek

2015 Obrovský trapas pre žuvačku

Na rok 2015 do konca života nezabudne speváčka Emma Drobná. Práve vtedy vo veľkolepom finále vyslovili jej meno a ona sa tešila z prvenstva. Na toto finále však nezabudnú viacerí fanúšikovia šou. Porotca Paľo Habera sa vtedy vyobliekaný posadil za stolík a neustále prežúval žuvačku. So žuvačkou v ústach suverénne komentoval výkony súťažiacich a z úst si ju nevybral ani v momente, keď vyšiel na pódium s kapelou Team.

V tohtoročnej SuperStar sedí Habera v porote s Matějom Ruppertom, Katkou Knechtovou a Benom Cristovaom. Foto: Jan Kroupa

2018 Praskli mu nervy a vynadal porote

V SuperStar sa počas tohtoročných kastingov už viackrát stalo, že štvorčlenná porota sa pri výbere nádejných spevákov nezhodla. Nikdy sa to však neskončilo žiadnou veľkou hádkou. Až dovtedy, kým šťastie neprišla vyskúšať mladá Bára. Kým ostatní porotcovia ju pustili ďalej, Habera neveril vlastným ušiam a kolegom za jej posun poriadne vynadal. „Tu prejde kadekto cez túto súťaž, ty kokos! Tu prejde hocikto...“adresoval im s odporom v hlase.

„Je vám jasné, že skončí v ďalšom kole... Tak potom načo ju púšťame, keď máme báb jak nas*atých a nemáme chalanov! Kadejaký priemerný človek... Kam som sa to dostal, do pi*e!“vybuchol, načo sa ostatní porotcovia nezmohli na slovo a najmladší Ben sa na neho v šoku pozeral s otvorenými ústami.