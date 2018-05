PRAVDA o rozchode Kalisovej a Pašeka: Šokujúce detaily krachu ich vzťahu! Prehovorili známi dvojice!

Bola to láska ako hrom! Miriam Kalisová (32) a Dušan Pašek (33) sa dali dokopy v júli 2017 a už po pár týždňoch ich vzťah napredoval raketovou rýchlosťou. Bývalý hokejista markizáčku hneď zoznámil s milovanou babkou Irmou a obaja si hovorili môj muž a moja žena. No... ako viacerí predpovedali, dvojica sa rozišla. A my poznáme skutočné pozadie krachu ich románika!

Po tom, čo sa Kalisová rozviedla s fitnesákom Martinom Šmahelom, dlho sama neostala. Po uši sa zamilovala do Dušana Pašeka ml., s ktorým sa dala dokopy minulé leto. Dvojica odvtedy neustále zapĺňala sociálne siete zamilovanými fotkami s popiskami ,,Moja žena“ a ,,Môj muž“. Spoločne boli na niekoľkých dovolenkách a pravidelne chodili na futbalové zápasy do Barcelony.

Raz sa dokonca Miriam pochválila dresom, kde mala napísané Pašeková. Bývalý hokejista ju len po pár týždňoch randenia zoznámil aj s milovanou babkou Irmou, na ktorej mu veľmi záleží. A aj keď má športovec povesť obrovského sukničkára, možno práve toto jeho gesto vtedy Miriam utvrdilo v tom, že pri nej sa zmení. Ona ho okamžite zoznámila s dcérkou Miou, ktorú má so Šmahelom.

Kalisová si dokonca zadovážila dres, kde mala napísané Pašeková. Foto: Instagram

Ich vzťah napredoval raketovou rýchlosťou, no viacerí nad tým krútili hlavami a už vtedy tvrdili, že takto sa jeden druhého rýchlo nasýtia. A tak sa aj stalo. Fakt, že to začína medzi nimi škrípať, viacerí zistili aj vďaka sociálnym sieťam. Dvojica prestala zverejňovať zamilované zábery. No a včera vyšiel Pašek s pravdou von.

„Niekedy život prináša aj ťažšie chvíle a napriek krásnemu obdobiu, ktoré sme spolu s Mirkou prežili, sme zistili a pochopili, že bude lepšie, keď sa naše spoločné cesty rozídu. Rozchádzame sa v dobrom, zostávame naďalej kamaráti a nie je za tým žiadna tretia osoba. Toto naše vyjadrenie je k danej téme prvé a zároveň aj posledné. Veríme, že budete chápaví a tolerantní, pretože to pre nás nie je jednoduché,“napísal na sociálnu sieť.

Obaja neustále zapĺňali sociálne siete zamilovanými fotkami. Foto: Instagram

,,Áno, je to pravda,“ potvrdila nám aj Kalisová. Skutočnú pravdu sa však neodváži priznať ani jeden z dvojice. My sme zistili skutočný dôvod ich rozchodu. ,,Dušan je skrátka človek, ktorý miluje slobodu. Nedokáže byť verný a usadiť sa s jednou ženou ešte ani náhodou nechce. A to bol kameň úrazu,“ povedal nám blízky človek z okolia športovca. To nám potvrdil aj človek od Kalisovej. ,,Varoval som ju a upozorňoval som ju na neho. Už v čase, keď spolu chodili, ju podvádzal kade-tade. A hoci o tom všetci vedeli, iba ona sa tvárila, že to nevidí,“povedal nám zdroj z jej blízkeho okolia.

Prečítajte si: