PIKANTNÉ FOTO! Škandalózna hviezdička Kim Kardashian išla opäť DONAHA: Ukázala ÚPLNE všetko!

U televíznej reality hviezdičky Kim Kardashian (37) sme zvyknutí už asi na všetko. Niekoľkokrát táto sexi brunetka prekvapila šokujúcou premenou, keď si tmavé vlasy odfarbila na blond. Jej zadok obrovských rozmerov pozná tiež snáď každý. Najnovšie išla znova úplne donaha!

Mama troch malých detí Kim Kardashian opäť šokuje. Milovníčka selfie snímok, ktorú na sociálnej sieti Instagram sleduje už neuveriteľných 110 miliónov fanúšikov z celého sveta, sa pred fotoaparát postavila celkom nahá. Dôvod? 37-ročná televízna hviezdička a manželka hviezdneho rapera Kanya Westa totiž takýmto spôsobom propaguje svoj nový parfém. Brunetka pózuje úplne nahá, pričom si zakrýva prsia rukami, no pri jednom zábere leží a vidno jej aj časť intímnych partií.

Takto lákala na svoju reality šou pred tromi rokmi. Foto: profimedia

V jej prípade to rozhodne nie je po prvýkrát. Pred tromi rokmi promovala pokračovanie svojej reality šou "Keeping Up With the Kardashians", kde tiež pózovala bez akéhokoľvek kúsku oblečenia. Nuž, zdá sa, že Kim je schopná urobiť pre úspešný predaj svojho diela úplne všetko...