Otvorená spoveď Zuzany Kanócz: Tretie dieťa s Jurajom Lojom na ceste?

Počas materskej dovolenky nakrútila za štyri roky tri seriály. Zuzana Kanócz (37) je herečka, o ktorú by sa pobil nejeden štáb. Užíva si však aj súkromie. S partnerom, hercom Jurajom Lojom, vychováva dve deti a momentálne riešia aj to, či pribudne tretí potomok.

„Nechcem povedať, že ďalšie dieťa už nebude, lebo to neviem, ale som šťastná aj tak, ako sme.“ Musela po dvoch deťoch dopĺňať šatník? „Nemusela, aj keď by som všetky veci z neho najradšej vyhádzala. Nie preto, že sú mi malé alebo veľké, ale to šatstvo je už obnosené a rozťahané z dojčenia,“ smeje sa herečka.

Jej partner Juraj Loj jej vraj dokáže kúpiť rôzne kúsky oblečenia. Trafí sa do jej mier i vkusu. Mimochodom, so svojou polovičkou majú oddelené spálne. Chcete vedieť prečo? Dozviete sa to v Báječnej Žene číslo 45.