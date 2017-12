Osud sa s legendárnou Popoluškou rozhodne nemaznal: Nevera slávneho manžela, alkohol a rakovina pľúc!

Aké by to boli Vianoce bez klasických rozprávok. Jednou takou je aj legendárna Popoluška z roku 1973, kde si hlavnú úlohu zahrala Libuše Šafránková (64). Česká herečka sa do sŕdc divákov zapísala najmä ako legendárna Popoluška. Tento rozprávkový príbeh je tradičnou súčasťou Vianoc už 44 rokov.

Viete si predstaviť Vianoce bez nezabudnuteľnej Popolušky? Hoci rozprávková princezná Libuše Šafránková tento rok oslávila 64. rokov, do pamäti malých aj veľkých divákov sa zapísala najmä legendárnou postavou v rozprávke Tri oriešky pre Popolušku. Po boku princa Pavla Trávnička sa predstavila ešte v roku 1973 ako čerstvá dvadsiatnička. Odvtedy uplynulo už neuveriteľných 44 rokov, ale táto slávna rozprávka režiséra Václava Vorlíčka je stále neodmysliteľnou súčasťou každých Vianoc. Ako čas odvtedy zmenil jej hlavnú protagonistku? Začínala ako Barunka

Prvou veľkou filmovou úlohou Libuše Šafránkovej bola postava Barunky vo filmovom spracovaní Babičky. Odvtedy sa vyprofilovala na uznávanú herečku a jej kariéra sa raketovo rozbehla. Po Popoluške si zahrala ešte mnoho nezabudnuteľných postáv. Účinkovala napríklad vo filmoch Ako utopiť dr. Mráčka, Malá morská víla, Môj brácha má príma bráchu, Princ a večernica, Obecná škola či Náhrdelník. V roku 1996 získala Českého leva v kategórii najlepší ženský výkon vo filme Kolja. Šafránková sa drží v úzadí a do spoločnosti často nechodí, no aj tak je často stredobodom pozornosti. V roku 2004 ju médiá označili za alkoholičku. Nelichotivé prívlastky novinárov na jej adresu mali dohru na súde, ktorý nakoniec Šafránková vyhrala. Hviezdne maniere

Veľkou oporou v tom čase jej bol manžel, herec Josef Abrhám (78). Dvojica sa zosobášila v roku 1976, len tri roky po stvárnení Popolušky. Obaja sú známi svojimi hviezdnymi maniermi. Tvrdia, že chcú tvoriť pár nielen doma, ale aj pred kamerou. Režisérov preto žiadali, aby mohli hrať spolu. Naposledy takto účinkovali vo filme Príde tento rok Ježiško? Pred rokmi si zahrali napríklad aj v komédii Vrchní prchni. Šafránkovej povesť pred rokmi utrpela po vyjadreniach kultového režiséra Vorlíčka (83). Práve on ju obsadil do role Popolušky a pred pár rokmi jej nevedel prísť na meno. Nahneval sa na ňu, že na poslednú chvíľu odvolala dohodnuté stretnutie so zahraničnými novinármi. „Jeden nemecký časopis vydával DVD film Jak utopit doktora Mráčka, kde Libuša hrala. Keď sme mali mať stretnutie, zazvonil mi telefón a Libuška sa ozvala, že nemôže prísť, so slovami prepáč, ahoj a položila telefón,“ vyjadril sa vtedy Vorlíček pre denník Plus JEDEN DEŇ. Šafránková sa dokonca neukázala ani na oslavách 40. výročia premiéry Troch orieškov pre Popolušku, ktoré sa konali pred štyrmi rokmi na zámku v nemeckom Moritzburgu. Šafránková najviac zahviezdila počas svojej kariéry ešte v roku 1973, keď si po boku princa Pavla Trávnička zahrala v kultovej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku. V súkromí tiež našla svojho princa - herca Josefa Abrháma. Ten však žil v tom čase ôsmy rok so speváčkou Naďou Urbánkovou. Keď sa dozvedela, že ju Abrhám podvádza, zrútila sa. Libuša je však s Josefom dodnes. Abrhám bol svojej manželke oporou aj pred tromi rokmi, keď jej lekári diagnostikovali zákernú rakovinu. Lekári jej vtedy museli odobvrať časť pľúc. Zhubný nádor objavili na hornom laloku pravého pľúca. "Karcinóm našťastie horný lalok nepresahoval a lekári radšej pacientke odobrali lalok celý,"písal v tom čase český denník Blesk, ktorý sa informácie dozvedel od zdroja z pražskej Fakultnej nemocnice Motol, kde Šafránkovú operovali. 13. júla 2016 prišla ďalšia správa. Tentokrát to bola správa, ktorá potešila všetkých Šafránkovej blízkych i fanúšikov. „Je mi moc dobre a ďakujem tomu tam hore,“ povedala denníku Blesk životom skúšaná a stále krásna Popoluška.

